Turkuvaz Medya Grubu sponsorluğunda gerçekleşen 53. Antalya Film Festivali, bu akşamki kapanış töreniyle noktalandı.



Türkiye'nin en köklü film festivallerinden "53. Uluslararası Antalya Film Festivali"nin kapanış ve ödül töreni nedeniyle düzenlenen program, yerli ve yabancı sanatçıların kırmızı halı geçişiyle başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde düzenlenen kapanış töreni öncesi sanatçılar, kırmızı halıda objektiflere poz verdi.



ABD'li aktör John Savage Türkçe olarak "Merhaba, iyi akşamlar" diyerek, vatandaşları ve basını selamladı.

Amerikalı sinema oyuncusu Harvey Keitel, film ve dizi oyuncusu İngiliz Tara Fitzgerald, Hollandalı aktör Rutger Hauer, 2Gladyatör" ve "Şeytanın Avukatı" filmleriyle tanınan dünya sinemasının ünlü oyuncularından Connie Nielsen başta olmak üzere çok sayıda yabancı ünlü de kırmızı halıda yürüdü.

53'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali'nin en iyi filmi 'Mavi Bisiklet' oldu. Mavi Bisiklet yarışmada aynı zamanda 'En iyi yönetmen' ve 'en iyi senaryo' ödüllerini de aldı.Bu yıl da 1 haftalık gösterimin ardından ödül töreniyle sona erdi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı ve sunuculuğunu Cem Öğretir ile Nihan Günay'ın yaptığı gecede, Altın Portakal uluslararası ve ulusal yarışma ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Yaşam Boyu Başarı Ödülleri Asghar Farhadi ve Harvey Keitel'e verilirken, Sümer Tilmaç özel ödülü 'Aydede' isimli projeyle senarist Abdurrahman Öner'in oldu.







Ulusal Film yarışmasında 'Babamın Kanatları' filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Menderes Samancılar Ödülü'nü Suriyelilere hediye etti. Ecem Uzun, Tereddüt filmindeki performansıyla ulusal yarışmada da en iyi kadın oyuncu seçildi. Ümit Köreken ise 'Mavi Bisiklet' filmiyle ulusal yarışmada hem 'en iyi senaryo' hem de 'en iyi yönetmen' ödülünü aldı. Köreken ödülünü tüm dünyada bisiklet özlemi çeken çocuklara hediye etti.



Uluslararası yarışmada Yeşim Ustaoğlu'nun 'Tereddüt' filmi uluslararası yarışma bölümünde 'en iyi film' seçilirken aynı zamanda Ecem Uzun'a 'en iyi kadın' ve Yeşim Ustaoğlu'na da 'en iyi yönetmen' ödülünü getirdi.



Altın Portakal'da alınan ödüller şöyle:

"Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Asghar Farhadi

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Harvey Keitel

Sümer Tilmaç özel ödülü: 'Aydede' isimli projeyle senarist Abdurrahman Öner

İzleyici ödülü: 'Açık Kapı'



Uluslararası Yarışma Ödülü:

En İyi Müzik: '48 kavşağı' filmiyle Tamer Nafaar- Itamaar Ziegler

En İyi Senaryo: 'Açık kapı'

En İyi Kadın Oyuncu: Ecem Uzun 'Tereddüt'

En İyi Erkek Oyuncu:Tamer Nafaar '48 Kavşağı'

Jüri özel ödülü: 'Diğerlerinin Evi'

En İyi Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu 'Tereddüt'

En İyi Film: 'Tereddüt'



Ulusal Yarışma Ödülü

İzleyici ödülü: 'Babamın kanatları'

En İyi Müzik: Burak Korucu ''Babamın Kanatları'

En İyi Senaryo: Ümit Köreken 'Mavi bisiklet'

En İyi Kadın Oyuncu:Ecem Uzun 'Tereddüt'

En İyi Erkek Oyuncu: Menderes Samancılar 'Babamın kanatları'

En İyi Yönetmen Ümit Köreken 'Mavi Bisiklet'

En İyi Film: 'Mavi Bisiklet".