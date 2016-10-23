  1. Başkanlık mesajı
  2. Aktif şekilde koalisyondayız

10 bin TL

10 bin TL ceza
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı bir açıklama ve yazılı basında yer alan sözleri nedeniyle açılan iki ayrı davada, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) 10 bin lira manevi ödemeye mahkum edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar tazminat ödemeye mahkum olduğu davaların sayısının 50'yi aştığı belirtildi.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar