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Tunceli'de 'ya darbe üstüne darbe

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki jandarma karakoluna taciz ateşi açılmasının ardından güvenlik güçlerince başlatılan hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Tuncelide PKKya darbe üstüne darbe

Torunoba Jandarma Karakol Komutanlığına öğle saatlerinde bir grup terör örgütü mensubu tarafından uzak mesafeden uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.

Güvenlik güçlerinin taciz ateşine anında karşılık vermesi üzerine ormanlık alana kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı.

Ölen ya da yaralanan olmayan saldırının ardından bölgeye takviye birlikler sevk edilerek, operasyon genişletildi.

Uçak ve helikopterle havadan, takviye birliklerle de karadan sürdürülen, zaman zaman çatışmalar yaşanan operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Ovacık ilçesindeki başka bir olayda ise gece saatlerinde ilçeye sızmaya çalışan 35-40 kişilik 'lı grupla, güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Karakola taciz ateşi açılması sonrası başlatılan operasyonla birlikte bugün Ovacık ilçesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'e yükseldi.

İlçede, jandarma karakoluna taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 ayrı gruptaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla kırsal kesimde yer alan Torunoba köyü ile ilçe merkezine yakın bir noktaki hava destekli operasyonlar sürdürülüyor.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi 18:19
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