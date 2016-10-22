Fenerbahçe’yi taşıyan Borajet uçağının kokpit camı çatladı. Havada büyük tehlike atlatıldı. ‘Kuş çarptı’ diyen firma, daha sonra ‘teknik arıza’ açıklaması yaptı. Sarı-lavicertli kulüp ise taraftarların tepkisine rağmen şirket ile yollarını ayırmadı. Bu ısrarın perde arkasında ise 6.5 milyon Euro değerinde ulaşım sponsorluğu vardı.
İNGİLİZ devi Manchester United, önceki gün Fenerbahçe ile maça çıktı. "SarıKanarya", 4'e karşı 1 golle sahadan ayrıldı. Taraftarlar yıkıldı. Herkes hem mağlubiyeti hem de maç öncesi sarı-lacivertli kulübün havada atlattığı tehlikeye odaklandı. Fenerbahçeli futbolcular, 19 Ekim'de İngiltere'ye gitmek üzere Borajet uçağını kullandı. Ancak kafileyi taşıyan uçak havada büyük tehlike atlattı. Budapeşte'ye zorunlu iniş yapan uçağın kokpit camına kuş çarptığı, bu nedenlede camın çatladığı açıklandı. Bunun üzerine kafile, başka bir Borajet uçağıyla İngiltere'ye ulaştırıldı. Ancak Borajet'in "Kuş çarptı" açıklaması inandırıcı bulunmadı. Uzmanlar, 30 bin feet'e çıkan uçağa bir kuşun çarpma ihtimalinin olanaksız olduğunu vurguladı. Bazıları "Kuşlar bu kadar yüksekliğeçıkamaz" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Yalçın Ayaslı'nın sahibi olduğu Borajet, ikinci kez açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu kez Fenerbahçe uçağının kokpit camında teknikarıza yaşandığı için acil iniş yapıldığı aktarıldı. Sporcuları, Borajet ile yola çıkartan BaşkanAziz Yıldırım'a sanal alemde tepki yağdı. Taraftarların tepkisine rağmen Fenerbahçe Kulübü, Borajet ile yollarını ayırmadı. Bu ısrarın perde arkasında ise milyonluk sponsorlukanlaşması vardı. Yaşadığı mali bunalım nedeniyle UEFA'nın 'Finansal Fair Play' kıskacında olan Fenerbahçe, bu kritik süreçte mali açıdan elini rahatlatacak bir adım atmıştı. Türk Hava Yolları (THY) ile forma göğüs reklamı anlaşması sona eren Sarı-Lacivertliler, resmi ulaşım sponsorluğu için Borajet ile el sıkışmıştı. Kapsamı 6.5 milyon Euro olan anlaşma neticesinde Fenerbahçe FutbolTakımı'nın, 2016-2017 sezonunda Avrupa kupalarındaki tüm müsabakalarına 'Borajet' göğüs reklamı ile çıkması kararlaştırılmıştı.
FETÖ KUŞU! Fenerliler, uçak skandalının ardından tepkilerini sanal alemde dile getirdi. Yorumlardan bazıları şöyleydi:
* Fakirlikten takımı yok edeceksiniz!
* FETÖ'nün kuşları uçağa çarpmıştır.
* Aziz Yıldırım'ın Borajet ısrarı anlaşılır gibi değil.
* Borajet'in patronu, FETÖ üyesiymiş Aziz Başkan...
* Fenerbahçe'yi skandal uçağa emanet etmek ne akla hizmet...
* Borajet ile anlaşma hemen iptal edilmeli.
* FETÖ'cü sponsor istemeyiz!
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