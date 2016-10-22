Gaziantep'te 300 çift birden 'evet' dedi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen toplu nikah töreninde, ailenin önemine işaret ederek, kendisinin Aile ve Sosyal Politikalar kurucu bakanlığı görevinde bulunduğunu anımsattı.

Bu yüzden ailenin çok önemli olduğunu görme fırsatı yakaladığını ifade eden Şahin, "Ben de 25 yıllık evli bir kardeşinizim. İki tane evladım var. Evlilik çok büyük bir kaderdir. Aile bizlerin açısından çok çok önemli. Önce kişi açısından çok önemli. Sevgili Peygamber efendimizin çok büyük sünnetlerinden birisidir. Evlilik, gençleri birçok kötü alışkanlıklardan geri tutuyor. Koruyucu ve kollayıcı görevinde bulunuyor. Evlilik, toplumun temel taşını oluşturuyor." dedi.

Hayatta en önemli planlamanın mutlu bir evlilik olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu yüzden bu planlamanın ilk aşamasındasınız. Hayatınızın önemli bir dönüm noktasındasınız. Bu dönüm noktasında inşallah çok mutlu olursunuz. Birey olarak sizin mutluluğunuz çok önemli ama bizim toplumuzun barış ve huzuru, ailelerin huzur ve barışıyla birebir orantılıdır. Toplumsal hedeflere bakıyoruz, 'hedef 2023 vizyonu' diyoruz. 'Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi' diyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için en önemli çimento, mutlu ve huzurlu ailelerdir. Bu toplum ve geleceğimiz için salih evlat yetiştirmeniz gerekiyor. Vatanını milletini seven evlat yetiştirmeniz gerekiyor. 15 Temmuz akşamı bunu gördük. Gençlerimizin nasıl da demokrasisine sahip çıktığını gördük. Darbeye karşı nasıl bir duruş sergilediklerini gördük. O yüzden yetişmiş insan çok önemlidir. Vatanını, milletini, bayrağını ve ezanını bilen evlat çok önemli. Erdemli toplum çok önemlidir. Bu nasıl olacak, aile ile olacaktır. İşin merkezinde aile var."

"RESMİ NİKAH OLMAYAN EVLİLİKLERE MÜSAADE ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Aile değerlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "Nikah en çok kadını koruyor. Her yönden koruyor. Hukuki olarak da koruyor. Bizim resmi nikah olmayan evliliklere müsaade etmemiz mümkün değildir. Bir kadın ve anne olarak, bir belediye başkanı olarak bununla ilgili bazı tedbirler almamız gerekiyor. Bugün burada daha önceden dini nikahları olan kardeşlerimizin de resmi nikahlarını kıyıyoruz. Bu da bu bakımdan çok önemli. Biz halkımız ile iç içeyiz. Onların sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Gücümüz nezdinde yardımcı oluyoruz." dedi.

83 yaşında ikinci evliliğini yapan Mehmet Cihan Sönmez ise eşi Nazire'nin Suriyeli olduğunu belirterek, "Şu anda çok mutluyum. İki evlilik yapmıştım, en son eşim vefat etmişti. Suriyeli eşim ile burada tanıştık. Bir Türkmen arkadaşımız vesilesiyle tanışmıştık. Türkiye'de çok aradık bulamadık, Suriyeli kısmet oldu, evlendik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şahin, hazır olan nikah memurları ve davetlilerin önünde önce gelin sonra da damat adaylarına birbirlerini eş olarak kabul edip etmediklerini sordu. Gelin ve damatların hep bir ağızdan "Evet" yanıtını vermelerinin ardından nikah memurları resmi işlemleri gerçekleştirdi.

Nikah defterlerinin imzalanmasının ardından çiftler, yakınlarıyla birlikte eğlendi.

Büyükşehir Belediyesince çiftlere gelinlik ve damatlık ile beyaz eşya da hediye edildi.

Sunuculuğunu Uğur Arslan'ın yaptığı toplu nikah törenine, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.