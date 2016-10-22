AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, öğretmen A.E'nin örgütün kentteki emniyet yapılanmasından, akademisyen İbrahim Ç'nin "emniyet müdürlerinden sorumlu imam", avukat Fatih A'nın da "komiserlerden sorumlu imam" olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

İbrahim Ç'nin ev ve iş yerinde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda kitap ve çeşitli dokümanlar bulunurken, "himmet" adı altında toplanan 20 bin dolar ve 20 bin Türk Lirası'na el konuldu. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olmasının ardından şüphelinin, himmet paralarını yurt dışına kaçmak için kullanacağı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin kamu kurumlarından sorumlu imamlara "mahrem imam" dedikleri belirlendi. "Mahrem imamlar"ın düzenli toplantılar dışında gizli haberleşme programları "ByLock" ve "Eagle"ı kullanıldıkları tespit edildi.

FETÖ üyelerinin, Bartın ve ilçelerindeki gizli toplantılarda sadece örgüt propagandası yapmadıkları, örgüt içi evlilikleri teşvik için üyeleri birbirleriyle görüştürdükleri kaydedildi.

"EMNİYET YAPILANMASI ÇÖKERTİLDİ"

Vali Nusret Dirim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Örgüte yönelik soruşturma kapsamında Bartın'da aralarında polis memuru, "komiser ve emniyet müdürlerinden sorumlu imamlar" dahil çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldığını belirten Dirim, "Emniyet yapılanması çökertildi. Gözaltına alınanların tamamına yakını tutuklandı. Örgütün diğer yapılanmalarına karşı etkin mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir." diye konuştu.