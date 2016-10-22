  1. Kepenk soruşturması
  2. HDP ve CHP’nin Bizans oyunları

FETÖ’cü yazılım uzmanı gözaltında

FETÖ’cü yazılım uzmanı gözaltında
Kapatılan Fatih Üniversitesi'nde yazılım uzmanı olarak çalışan Mozambikli Helton Silva Malmbane (27), Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Malmbane, "Bunların böyle hain olduğunu bilseydim ülkemde kalır tarımla uğraşırdım" dedi. FETÖ'nün isteğiyle yazılım çalışmaları yaptığı iddia edilen zanlı, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedildi.
Etiketler:
  • 22 Ekim 2016, Cumartesi 01:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar