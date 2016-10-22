FETÖ’cü yazılım uzmanı gözaltında

Kapatılan Fatih Üniversitesi'nde yazılım uzmanı olarak çalışan Mozambikli Helton Silva Malmbane (27), Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Malmbane, "Bunların böyle hain olduğunu bilseydim ülkemde kalır tarımla uğraşırdım" dedi. FETÖ'nün isteğiyle yazılım çalışmaları yaptığı iddia edilen zanlı, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedildi.