En çok bizi ilgilendirir

AK Parti'nin kampı için Afyonkarahisar'da bulunan Başbakan BinaliYıldırım, önemli açıklamalar yaptı: Musul'da ve Irak'ta olan işlerdenTürkiye her yönüyle ilgilidir.Irak'la bizim 350 kilometre sınırımızvar. Bu sınırları aşan bölücüterör örgütü bizim başımızıağrıtıyor. Irak'ın her şeyden önceorada barınan ve Türkiye'nin başınıağrıtan bu terör örgütlerini zapturaptaltına alması lazım. Suriyeve Irak'ın geleceği en yakındanTürkiye'yi ilgilendirir. Türkiye'ninburalarla ilgilenmesi gayet doğaldır.Bunun aksini söylemek normalolmayan bir şeydir.
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