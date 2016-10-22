  1. Kulaklarına küpe olsun
  2. Musul resti işe yaradı

En çok bizi ilgilendirir

En çok bizi ilgilendirir
AK Parti'nin kampı için Afyonkarahisar'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, önemli açıklamalar yaptı: Musul'da ve Irak'ta olan işlerden Türkiye her yönüyle ilgilidir. Irak'la bizim 350 kilometre sınırımız var. Bu sınırları aşan bölücü terör örgütü bizim başımızı ağrıtıyor. Irak'ın her şeyden önce orada barınan ve Türkiye'nin başını ağrıtan bu terör örgütlerini zapturapt altına alması lazım. Suriye ve Irak'ın geleceği en yakından Türkiye'yi ilgilendirir. Türkiye'nin buralarla ilgilenmesi gayet doğaldır. Bunun aksini söylemek normal olmayan bir şeydir.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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