DHKP-C kumpaslı koruma tuzağı

İstanbul Başsavcılığı'nın talimatıyla terör polisi sabah Okmeydanı'nda DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonun perde arkasında ise FETÖ-DHKP-C işbirliği yatıyor. AKŞAM iki terör örgütünün hain ittifakının detaylarına ulaştı.

EVİNİ ODA ODA ÇİZMİŞLER

Paralel örgütün güçlü olduğu 2006 yılında İstanbul İstihbarat şubesinde görevli polisler dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki evinin oda oda bilgilerinin yer aldığı bir kroki hazırladılar. Bu krokiyi bir flash belleğe yükleyerek içerideki adamları yardımıyla A.A. isimli üst düzey bir örgütçünün çantasına koydular.

ELLERİYLE KOYMUŞ GİBİ BULDULAR

Yalandan bir ihbar uyduran paralel polisler A.A.'yı yakaladı. Çantasındaki flash belleğe el koydular. Yapılan incelemede Erdoğan'ın evinin krokisi bulundu. Hemen bir ekip, dönemin Başbakanı Erdoğan'a giderek DHKP-C'nin kendisine eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisini verdi. Krokileri gösterdi.

FETÖ'CÜ KORUMALAR ATANDI

Paralel yapının planı işlemeye başlamıştı. Bu krokinin ardından Erdoğan'ı koruyan koruma polislerinin birçoğunun yeri değiştirildi. Yerlerine FETÖ örgütüne bağlı hareket eden polisler atandı. Başbakanın attığı her adımdan örgüt haberdar olmaya başladı.

BİR TAŞLA İKİ İHANET ORTAYA ÇIKARILDI

İstanbul Başsavcılığı iki terör örgütünün işbirliğinin delillerine ulaştı. İhanet bununla da sınırlı kalmıyor. Paralel örgüt sadece korumaları değiştirmekle kalmayarak Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın yaşadığı yerin tüm bilgilerini uluslararası bağlantıları olan bir terör örgütüne de hiç çekinmeden vermiş oldu.



AKŞAM





