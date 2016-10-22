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DHKP-C tuzağı

'cü ler, 2006'da yakaladıkları bir DHKP-C'linin flash belleğine Erdoğan'ın Üsküdar'daki inin lerini koydu. Sonra uyduruk operasyonla flash belleği bulan hainler, Erdoğan'ın ekibini tasfiye edip kendi adamlarını yerleştirdi.

DHKP-C kumpaslı koruma tuzağı

İstanbul Başsavcılığı'nın talimatıyla terör i sabah Okmeydanı'nda DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonun perde arkasında ise -DHKP-C işbirliği yatıyor. AKŞAM iki terör örgütünün hain ittifakının detaylarına ulaştı.

EVİNİ ODA ODA ÇİZMİŞLER
Paralel örgütün güçlü olduğu 2006 yılında İstanbul İstihbarat şubesinde görli polisler dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki evinin oda oda bilgilerinin yer aldığı bir hazırladılar. Bu krokiyi bir flash belleğe yükleyerek içerideki adamları yardımıyla A.A. isimli üst düzey bir örgütçünün çantasına koydular.

ELLERİYLE KOYMUŞ GİBİ BULDULAR
Yalandan bir ihbar uyduran paralel polisler A.A.'yı yakaladı. Çantasındaki flash belleğe el koydular. Yapılan incelemede Erdoğan'ın evinin krokisi bulundu. Hemen bir ekip, dönemin Başbakanı Erdoğan'a giderek DHKP-C'nin kendisine eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisini verdi. Krokileri gösterdi.

FETÖ'CÜ KORUMALAR ATANDI
nın planı işlemeye başlamıştı. Bu krokinin ardından Erdoğan'ı koruyan polislerinin birçoğunun yeri değiştirildi. Yerlerine FETÖ örgütüne bağlı hareket eden polisler atandı. Başbakanın attığı her adımdan örgüt haberdar olmaya başladı.

BİR TAŞLA İKİ İHANET ORTAYA ÇIKARILDI
İstanbul Başsavcılığı iki terör örgütünün işbirliğinin delillerine ulaştı. İhanet bununla da sınırlı kalmıyor. Paralel örgüt sadece korumaları değiştirmekle kalmayarak Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın yaşadığı yerin tüm bilgilerini uluslararası bağlantıları olan bir terör örgütüne de hiç çekinmeden vermiş oldu.

AKŞAM


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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi 03:28
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