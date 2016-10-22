  1. Şüpheli ölüm
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Celepoğlu’na Dink sorgusu

Celepoğlu’na Dink sorgusu
Hrant Dink cinayeti soruşturmasında dün önemli bir gelişme yaşandı. MİT tırlarının durdurulmasına yönelik soruşturmada tutuklanan Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile jandarma eski görevlileri Muharrem Demirkale ve Yavuz Karakaya "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Mahkeme heyeti sanıklar hakkında tutuklama istedi. Bu arada söz konusu isimler daha önce meslekten ihraç edilip MİT tırları soruşturmasıyla ilgili olarak tutuklanmıştı.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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