Celepoğlu’na Dink sorgusu

Hrant Dink cinayeti soruşturmasında dün önemli bir gelişme yaşandı. MİT tırlarının durdurulmasına yönelik soruşturmada tutuklanan TuğgeneralHamza Celepoğlu ile jandarma eskigörevlileri Muharrem Demirkale veYavuz Karakaya "şüpheli" sıfatıylaifade verdi. Mahkeme heyeti sanıklar hakkında tutuklama istedi. Bu arada söz konusu isimler daha önce meslekten ihraç edilip MİT tırları soruşturmasıyla ilgili olarak tutuklanmıştı.
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