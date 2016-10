Başbakan Yıldırım canlı yayında

(Musul'daki operasyon) Koalisyon güçleri içerisinde hava ve kara unsurları var. Hava unsurları içerisinde Türkiye yer alacak. Bir hava harekatında ihtiyaç duyulduğunda bizim uçaklarımız da operasyona katılacak. Burada bir tereddüt yok, mutabakat sağlanmış durumda. Kara operasyonunda zaten şu anda Irak'ın resmi askerleri, polisi, güçleriyle Peşmergeler doğrudan yer alıyor. Ayrıca bizim Başika kampında eğittiğimiz Ninova Muhafızları var. Irak içerisinde diğer milis gruplar var.Kara harekatında bizim aktif olarak yer almamızı gerektirecek bir durum şu anda yok.Amaç DEAŞ'ı Irak'tan temizlemekse bizim Başika'daki üssümüz bunu yapıyor. Irak'ın bize teşekkür etmesi lazım.

Ülkemizin başını ağrıtan PKK terörünün barındığı ülke Irak. Irak bize laf edeceğine önce bize orada bulunan ve ülkemizi rahatsız eden yıllardır sivil insanların hayatına kasteden, güvenlik güçlerimizi şehit eden, bu alçak hain bölücü PKK terör örgütüne yataklık yapmasınlar. Önce ülkelerine sahip çıksınlar, ülkelerindeki terör örgütlerini zapturapta alamıyorlar Türkiye'ye kafa tutuyorlar.

Yeni Kerbelalar oluşmasın. Böyle bir risk görüyoruz ve uyarıyoruz.

Irak'tan gelecek her türlü terör tehdidine karşı asla kayıtsız olamayız.

Fırat Kalkanı ile DEAŞ'ı sınırımızdan uzaklaştırdık. Benzer şeyi Irak'ta da şartlar icap ederse yaparız. Tereddüt olmasın. Irak'taki sınır bölgemizde arazi şartları çok zor, tamamen derin vadiler, dağlar. Dolayısıyla oradan mülteci geçişi çok zor, buna da rıza gösteremeyiz çünkü onlar arasında terör unsurları karışıp geçme riski çok yüksek. O yüzden Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki bölgede, güvenli bir alan oluşturmak daha akıllıca. Ona yönelik tedbirlerimiz var.



Türkiye gerek sınırları içerisinde gerek sınırları dışarısında ulusal güvenliğini, toprak bütünlüğünü tehdit eden, vatandaşlarının can ve mal emniyetini tehlikeye sokan, her terör örgütüyle ismi ne olursa olsun ister PKK, PYD, YPG ister DEAŞ olsun isterse ne olursa olsun gereğini yaparız kimseden de izin, icazet almaya ihtiyacımız olmaz. Bu kadar açık ve net söylüyorum.



Cumhurbaşkanımız birinci önceliği her türlü terör örgütünün temizlenmesi, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin bertaraf edilmesi olduğunu söyledi.

Koalisyonda gerekli adımlar atılıyor. Daha sonra Suriye ve Irak'ta istikrarın sağlanması gerekiyor. Masa olma meselesi barış görüşmelerinde Türkiye'nin yer alacağı anlamına geliyor. Bu bölgede Türkiye'nin yer almadığı bir görüşme olması mümkün değil. Bu bölgeyle alakası olamayan masada yer alacak Türkiye yer almayacak böyle bir durum söz konusu olamaz.

Türkiye'nin geleceği ve güvenliği için Türkiye'nin ağırlığı burada olacak. Kendimiz kararımızı verdik ve yaptık benzer bir şekilde Irak'ta da bunu yapacağız. Derdimiz oraların toprak bütünlüğünün bozulmamasıdır.



Bağdat ve İran mezhep çatışmalarına karşı dikkatli olmalı. Bizi birleştiren mezhep değil yüce İslam'dır. Türkiye'de mezhep çatışması yok. Yeni Kerbelaların yaşanmasını istemiyoruz. İslam alemini birbirine kırdıran çatışmaları istemiyoruz.

Bizim Anadolu kültüründe mezhep farklılığı yok. İslam'da 'Ne olursan ol' anlayışı vardır. Mevlana'nın çağrısı çok açık.

İran ile sürekli görüşüyoruz. Özellikle PKK ile mücadele konusunda iş birliğimiz var. İran-Trükiye görüşmeleri devam ediyor. İran'ın Irak ile sınırı var bölge ülkeleri olarak aktif olmamız gerek, uzaktan gelen ülkeleren bu işi bırakmamalıyız.

Saddam'dan doğan yönetim boşluğu DEAŞ'ın doğmasına neden oldu. Saddam'ın gitmesi daha fazla kargaşanın ortaya çıkmasına neden oldu.ABD, Irak'ı işgal etti gitti.

YPG-PYD eşittir PKK. Bizim Suriye'de Irak'ta yaşanan Kürt ahalisi bizim kardeşimiz. Sanki biz PYD-YPG ile konuşunca Türkiye Kürtleri istemiyor diye bir algı oluşturuluyor.

Bizim Kürtlerle sorunumuz yok. ABD şöyle düşünüyor 'Ben DEAŞ'ı yok etmek için YPG ile işbirliği yapıp kendi askerlimi riske atmayacağım' Ben ABD'ye söyledim, bir terör örgütünü başka bir terör örgütü ile yok etmek mümkün mü? Bu bir devlet politikası olamaz bu bir yanıltmadır.

ABD şu tercihi yapmak zorunda. Ya beraber hareket ettiği Türkiye'yi ya da üç beş teröristin oluşturduğu bu grupları tercih edecek. YPG'ye verdikleri silahları PKK kullanıyor. ABD bizim dostumuz ise bize silah çeken terör gruplarına dolaylı yoldan destek olmuş oluyor.

Terör gruplarının ABD'ye bazı vaatlerde bulunmuş olabileceğini düşünüyoruz. ABD 'Biz YPG'nin terör örgütü olduğunu düşünmüyoruz ama PKK terör örgütü onlara karşı sizleyiz' diyor. ABD ile bizim ilişkilerimiz 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi ile beraber bizim ilişkilerimiz değişti. ABD başka unsurlarla işbirliği yapmaya başladı. YPG-PYD, PKK aynı kaynaktan besleniyor.



(Başkanlık tartışmaları) Devlet Bahçeli zaman zaman böyle sürpriz çıkışlar yapar ve ülkenin çözülemez hale gelmiş bir sorununa kapı aralar. Siyaset üstü bir tutup sergilediği bilinir. Nereden geliyor bu sorun 2007'den geliyor. Vesayet odaklarının sözcülüğünü yapan CHP cumhurbaşkanlığı seçiminde mızıkçılık çıkarmasaydı belki bunları hiç konuşmayacaktık.



Kılıçdaroğlu oturduğu koltuğu görmezden geliyor. Parlamentoyu yok saymak kadar gaflet olmaz. Ne tek adamı kardeşim, parlamento yok mu, parlamentoda seçilerek gelinmiyor mu, Kılıçdaroğlu seçilerek gelmedi mi, onun anamuhalefet olarak topluma karşı sorumluluğu yok mu. Başkanlık sisteminde parlamento daha da güçleniyor. Şimdi başkanlığı getirip, cumhurbaşkanımız üzerinden tartışmaya başlarsanız doğru sonuca varamazsınız. Bu kişiler üzerinden düzenlenecek bir mesele değildir. Bu ülkenin birliği için, olmazsa olmaz bir şey. Aslında başkanlığın kapısı 15 Temmuz gecesi açılmıştır. Önceden ihtimal olarak konuşuluyordu ancak önemi pek bilinmiyordu. Farklı farklı spekülasyonlar yapılıyor. Öyle olmadığını 15 Temmuz gecesi gördük. Dünyanın hangi ülkesinde cumhurbaşkanı, "inin meydana bunlara dersini verin" der ve o millet tanka karşı gözünü kırpmadan göğsünü siper eder. Millet geleceğine sahip çıktı. Bundan sonra ülkede bu ve buna benzer sorunlar yaşanmaması için mutlaka ve mutlaka sürekli tek başına iktidar çıkaran bir sisteme ihtiyaç var. Bunun adı da başkanlık bu kadar basit. Çünkü yüzde 50 oy almadan başkan seçilemiyor. Milletvekilliği seçimlerinin de 5 yılda bir seçilmesinin uyum için iyi olabileceğini düşünüyoruz. Burada böyle bir yola gidilebilir.



(Bahçeli 330 garantisi verdi mi?) Böyle bir şey demedi, ama demesini de beklemiyorum. Açıkça bir şey söyledi, "burada bir sorun" var dedi. Sayın Kılıçdaroğlu millet iradesinden daha üstün bir irade yok. Kısa vadeli, siyasal hesaplar siyasi partiler için fayda sağlamaz, zarar getirir. Halkın kararından endişe etmek, buna karşı duruş sergilemek, bir şey ifade etmez. Sayın Baykal açılım yapmaya çalıştı ama hemen çullandılar düzeltme yapmak zorunda kaldı. Ben eminim ki bu değişiklik yüce Meclis'e getirdiğinde ülkesini milletini seven birçok milletvekili tarafından desteklenecek, 330'un üzerinde de bir oyla milletin önüne gidecek.



Yetmez ama evet deki gibi değişiklik yapmayalım. "Tamam yeter" denen bir değişiklik yapalım, yolumuza devam edelim. 60 madde içerisinden alınması gereken maddeler varsa o da alınacak. Başkanın yetikleri, başkanın seçilme şartları her şey. Her seçimden önce bütün partiler benim anayasam cebimde oy verin hemen değiştireceğim demedi mi? Herkes her şeyi biliyor ama AK Parti grubunun getireceği teklif ülkemizin milli menfaatlerini, geleceğini, bekasını öngören, milletin birliğini beraberliğini daha da güçlendirecek, erkler arasındaki çakışmaları, çatışmaları ortadan kaldıracak, güçlü siyasi iradeyi tek başına iktidarı sürekli sağlayacak, ekonomi yönündeki patinajları ortadan kaldıracak ve ekonomide büyük atılımı sağlayacak.