Ateş Kerkük’e sıçradı

Musul Operasyonu'nun 6'ncı gününde ABD öncülüğündeki koalisyonun hava desteği verdiği Peşmerge güçleri ilerleme sağladı ve Navran, Bariman ve Kaim bölgelerini ele geçirdiğini açıkladı. Fadiliye kasabasınınçevresine kadar ilerlediğini söyledi. Güneyde ise Irak Ordusu Salih köyünü geri aldığını açıkladı. DEAŞ üyesi teröristlerinMusul kırsalına kaçtığı öğrenildi.
TÜRKMEN GAZETECİYİ VURDULAR
Musul'daki operasyon sürerken, DEAŞKerkük'te saldırıya geçti. DEAŞ'ın Kerkük'teki "uyuyan hücreleri" sabaha karşı şehir merkezinde güvenlik güçlerine ait binalara ve kamu kurumlarına saldırdı. En az 24 kişi öldü. Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi,cuma namazı kılınmadı. Koalisyona ait savaş uçaklarının ise DEAŞ'lıların saklandığı kreş binasını vurduğu belirtildi. Türkmeneli TV Haber Müdürü Ahmed Necmeddin Haceroğlu da DEAŞ'ın keskin nişancılarının saldırısında hayatını kaybetti. TV Müdürü Süheyil Kasım da yaralandı.
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