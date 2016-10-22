  1. NATO kafa
  2. Ümran öldü

Ateş ’e sıçradı

Musul Operasyonu ilerlerken ’ın uyuyan hücreleri ’te harekete geçti. Bir elektrik santrali ve eski emniyet binasına yapılan larda 24 kişi öldü. lar gün boyu sürdü

Ateş Kerkük’e sıçradı
Musul Operasyonu'nun 6'ncı gününde ABD öncülüğündeki koalisyonun hava desteği verdiği Peşmerge güçleri ilerleme sağladı ve Navran, Bariman ve Kaim bölgelerini ele geçirdiğini açıkladı. Fadiliye kasabasının çevresine kadar ilerlediğini söyledi. Güneyde ise Ordusu Salih köyünü geri aldığını açıkladı. DEAŞ üyesi teröristlerin Musul kırsalına kaçtığı öğrenildi.

TÜRKMEN GAZETECİYİ VURDULAR
Musul'daki operasyon sürerken, 'te ya geçti. DEAŞ'ın Kerkük'teki "uyuyan hücreleri" sabaha karşı şehir merkezinde güvenlik güçlerine ait binalara ve kamu kurumlarına saldırdı. En az 24 kişi öldü. Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi, cuma namazı kılınmadı. Koalisyona ait savaş uçaklarının ise DEAŞ'lıların saklandığı kreş binasını vurduğu belirtildi. Türkmeneli TV Haber Müdürü Ahmed Necmeddin Haceroğlu da DEAŞ'ın keskin nişancılarının saldırısında hayatını kaybetti. TV Müdürü Süheyil Kasım da yaralandı.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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