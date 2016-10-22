  1. İtirafçıya meslekte kalma umudu

6 alternatifli başkanlığa

, 'nin önüne koyacağı başkanlık, yarı başkanlık ve partili cumhurbaşkanlığı sistemlerinin süreçlerine ilişkin de 6 alternatifli bir paket hazırladı. Sistem hemen mi uygulanacak, seçimler yapılacak mı yapılmayacak mı gibi soruların yanıtını içeren bu alternatiflerden hangisinin uygulanacağı yine MHP'nin vereceği desteğe göre şekillenecek.

6 alternatifli başkanlığa geçiş dönemi
, 'nin önüne başkanlık, yarı başkanlık ve partili cumhurbaşkanlığı modellerini içiren üç alternatif götürecek. Temaslar sonrası MHP'nin sıcak bakacağı modele MHP'nin hassasiyetleri de dikkate alınıp son şekli verilecek.

AK Parti, bu üç sistemin sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin alternatifleri de hazırladı. Bu alternatifler MHP'ye sunulacak ve onların da sürece dahil olmasını sağlayacak model üzerinden gidilecek. İşte AK Parti'nin üç sisteme ilişkin önerdiği 'ya geçici maddeler olarak eklenmesi düşünülen geçiş süreci alternatifleri:

BAŞKANLIK SİSTEMİ
1-Bahar aylarında yapılacak referandumdan sonra hemen sistemin uygulamasına geçilecek. Yaz aylarında Başkanlık ile birlikte TBMM seçimi de yenilenecek. Bu yöntem kabul görürse Anayasa ile birlikte Seçim Yasası ve seçim sistemi de değişecek. Siyasi Partiler Yasası da yeniden ele alınacak. Dar ya da daraltılmış bölge seçim sistemine geçilecek.

2- 2019 yılına kadar Cumhurbaşkanı görevine devam edecek. Bu süre içinde yeni sisteme ilişkin gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. 2019'da seçim ile birlikte sistem tüm kurumları ile devreye girmiş olacak.

3- Anayasada yapılacak lerle tam başkanlıktaki yetkilerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kullanacak. Mevcut parlamento ile yola devam edilecek. 2019 da başkanlık seçimi yapılacak.

YARI BAŞKANLIK SİSTEMİ
4- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandum ile Anayasa'da yapılan değişiklikten kaynaklanan yeni yetkilerini kullanarak yoluna devam edecek. Bu durumda parlamento seçimine de gerek kalmayacak.

5- Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilenecek. Seçim sonrası yeni cumhurbaşkanı ve yeni parlamento yarı ile yeniden tanımlanan yetkileri ile çalışmaya başlayacak.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI
6- Burada tek alternatif bulunuyor. Ne parlamento ne de Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine gerek kalmayacak. Anayasa'da 6-7 maddelik bir değişiklik yapılacak. Referandum sonrası AK Parti kongresi toplanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanı seçecek.

SABAH
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi 04:10
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