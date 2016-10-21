TSK: Çukurca kırsalında 12 terörist etkisiz hale getirildi. Avaşin Basyan'da da 6 terörist etkisiz hale getiridi. Kuzey Irak'taki PKK hedefleri savaş uçaklarıyla imha edildi.

6 PKK/PYD HEDEFİ VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri dünden sonra bugün de terör örgütü PYD/PKK hedeflerini vurmaya devam ediyor. 6 hedef imha edildi.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatının 59'uncu gününde, 40 DEAŞ terör örgütü hedefine ve 6 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapıldığını açıkladı. Üç Muhalifin şehit olduğunu, 11 Muhalifin ise yaralandığını bildirdi.



TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan "Fırat Kalkanı Harekâtı'nın" Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.



Fırat Kalkanı Harekatı 59'uncu gününde, Azaz-Rai-Cerablus hattında, gelişmelere yönelik gerekli emniyet tedbirleri alınarak, halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti, ele geçirilen bölgelerde oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme, çıkacak fırsat hedeflerini etkisiz hale getirme ve kontrol altına alma faaliyetlerine devam edildiği kaydedildi.



DEAŞ TÖterör örgütü mensuplarınca Azaz ve Türkmen Barı meskûn mahallerine yönelik düzenlenen bombalı araç saldırıları sonucu üç Muhalifin şehit olduğu, 11 Muhalifin ise yaralandığı, destek sağlayan unsurlarıda zayiat ve hasar meydana gelmediği bildirildi.



Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 156 meskûn mahalde (yaklaşık 1.265 km²) kontrol sağlandığı belirtildi.



Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 40 DEAŞ TÖ hedefine ve 6 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ ve PYD/PKK TÖ mensupları baskı altına alındığı ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakıldığı ifade edildi.



Koalisyon güçleri tarafından; Tarhin'de tespit edilen DEAŞ TÖ unsurlarına yönelik icra edilen 1 hava harekâtı sonucunda, 1 aracın imha edildiği kaydedildi.



DEAŞ TÖ'den temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 17 EYP'nin kontrollü olarak imha edildiği, harekâtın başlangıcından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 31 mayın ve bin 235 EYP'nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Suriye sınır hattında İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edildiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:



"AFAD ve Kızılay'a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde üç öğün sıcak yemek verilmekte ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır.



Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."