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Öksüz, Karakuş’un misafiriydi

Öksüz, Karakuş’un misafiriydi
FETÖ'nün darbe girişiminde görev aldıktan sonra tutuklanan ve TSK'dan ihraç edilen pilot Müslim Macit, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na ikinci kez ifade verdi. Cumhurbaşkanlığı Külleyisi'ni bombaladığını itiraf eden 'cü pilot, özetle şunları söyledi: "Külliyenin oradaki cami yakınlarına dalarak ve görerek atış yaptım. Bu sırada kuleden Yarbay Hakan Karakuş'un (FETÖ'den tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı, Akın Öztürk'ün damadı) talimatıyla ateş ettim. Her atıştan sonra bana 'Elinize sağlık' dedi. Bizim, yani 'hizmet hareketinin, cemaatin' darbe yaptığını biliyordum. Atışı 'bilerek' yaptım. Hatırladığım kadarıyla Adil Öksüz'e (FETÖ'nün firari Hava Kuvvetleri imamı) benzeyen birini görmüştüm. Akıncı Üssü'ne aralarında Öksüz'ün de bulunduğu siviller Karakuş'un bilgisi dahilinde ve hatta onun misafiri olarak girdiler."
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