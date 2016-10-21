Öksüz, Karakuş’un misafiriydi

FETÖ'nündarbe girişimindegörev aldıktansonra tutuklananve TSK'dan ihraçedilen pilot MüslimMacit, AnkaraBatı CumhuriyetBaşsavcılığı'naikinci kez ifade verdi. CumhurbaşkanlığıKülleyisi'ni bombaladığını itiraf edenFETÖ'cü pilot, özetle şunları söyledi:"Külliyenin oradaki cami yakınlarınadalarak ve görerek atış yaptım. Bu sıradakuleden Yarbay Hakan Karakuş'un(FETÖ'den tutuklanan eski HavaKuvvetleri Komutanı,Akın Öztürk'ün damadı)talimatıyla ateş ettim.Her atıştan sonra bana'Elinize sağlık' dedi.Bizim, yani 'hizmethareketinin, cemaatin'darbe yaptığınıbiliyordum. Atışı'bilerek' yaptım. Hatırladığım kadarıylaAdil Öksüz'e (FETÖ'nün firari HavaKuvvetleri imamı) benzeyen birinigörmüştüm. Akıncı Üssü'ne aralarındaÖksüz'ün de bulunduğu sivillerKarakuş'un bilgisi dahilinde ve hattaonun misafiri olarak girdiler."
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