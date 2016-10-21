Minik Irmak'ın katili cinayeti böyle itiraf etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evlerinin önünde oynarken ortadan kaybolan 3,5 yaşındaki Irmak Kupal'ın bulunabilmesi için birkaç gündür polisler tarafından arama çalışması yapılıyordu. Aile, Müge Anlı'ya geldi kızları Irmak'ı bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Anlı'nın küçük Irmak'ı kaçırdığından şüphelendiği Hikmet Aktürk dün programın reklam arasında cinayeti itiraf etti. Anlı'ya; babasından küçükken hep şiddet gördüğünü, cezaevine girmeye korktuğunu söyledi. 'Ya öldürdüysem, onu gömdüysem cezam ne olur? Korkuyorum.' sözleri üzerine cinayeti işlediği anlaşıldı. 'Parasızlıktan on yıldır kadınlarla olamıyorum. Kimseyle birlikte olmadım yıllardır, çocuklara ilgi duyuyorum. Irmak evimin önüne geldi, ben de onu evime aldım, şeker verdim. Daha sonra evde onu öldürdüm. Bir çuvala koyup evde bıraktım. Dışarıya çıktığımda Irmak'ı aramaya başlamışlardı. Korkmaya başladım. Hurda arabama Irmak'ın cansız bedenin olduğu çuvalı koyup çöp konteynerlerine bıraktım, sonra tekrar eve döndüm. Gece yarısı gidip baktım, çöpleri belediye toplamamıştı; orada bulabilecekleri ihtimalini düşündüm ve tekrar alıp arama çalışmalarının tersi olan bir yöne götürdüm. Bağ evlerinin olduğu arsaya gömdüm. Daha sonra da geride iz bırakmamak için evimi temizledim.' diyerek cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

EMNİYETTEKİ İFADESİ

H.A.'nin emniyetteki ifadesinde, "Çocuğu eve getirdim. Tecavüz ettim. Elimle boğdum. Yaşadığını görünce bu kez kemerle boğdum. Daha sonra çuvala koyup, Sarıkız Çayı kenarına gömdüm" dediği öğrenildi.



Öte yandan zanlı H.A.'nın evinde yapılan aramalarda; küçük kıza ait olduğu anlaşılan saç kılı ve kan izlerinin rastlandığı, örneğin küçük kızın annesinin kan örneğiyle örtüştüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI

Irmak Kupal'ı öldürüp gömdüğünü söyleyen H.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

