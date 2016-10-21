Kurtulmuş: Söylediklerimiz dünyayı hizaya getirir

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Sadece 15 Temmuz değil, ondan sonraki bütün gelişmeler, Suriye'deki, şu anda Musul'daki, Kuzey Irak'taki gelişmeler, bütün bu gelişmeler ortaya koyuyor ki birileri güçlü bir Türkiye'nin varlığını hazmedemiyor, istemiyorlar. Biz de güçlü olacağız." dedi.

Burdur'da temaslarını sürdüren Kurtulmuş, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, kentin Anadolu'nun geçiş noktalarından birisi olduğunu, potansiyeliyle kıyaslandığında Burdur'un daha ileride olması gerektiğini söyledi. Bunun için el birliğiyle gayret etmek gerektiğini anlatan Kurtulmuş, "Belirli bir mesafeye gelmiş durumda. İnşallah daha da ileriye gider. Siz, bizler buradaki bütün yönetici arkadaşlarla Burdur'a hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin hayvancılık alanında bu sene bir proje üniversitesi haline getirilmesinin Burdur'a çok büyük kazançlar sağlayacağını dile getiren Kurtulmuş, kentin turizm potansiyelinin de çok yüksek olduğunu, bunun gün yüzüne çıkarılması, dünya ve Türkiye kamuoyunun istifadesine sunulması gerektiğini belirtti. Tarım, hayvancılık alanında da önemli potansiyel bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Burdur'un daha da ileriye gideceğini dile getirdi.

Ziyarette, Başkan Ercengiz, Kurtulmuş'a bazı hediyeler takdim etti. Burdur Gölü'nün monografisinin yer aldığı kitabı da hediye eden Ercengiz, Burdur Gölü'nün hacminin yüzde 40'ını kaybettiğini, el birliğiyle gölü kurtarmak istediklerini anlattı.

Bunun üzerine Kurtulmuş, "Meseleyi yakinen biliyorum, takip ediyorum. Çok zor bir iş ama Allah korusun böyle giderse gölün kaybolma ihtimali var. Bunu el birliğiyle ne yapılacak, yapacağız inşallah." dedi.

"BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİZ"

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya gelen Kurtulmuş, Burdur'daki yeni il binasının hayırlı olmasını temenni etti. Binada bölgeye çok güzel hizmetler yapılacağına inancını dile getiren Kurtulmuş, yeni Türkiye'nin motor gücü olan AK Parti'nin Burdur'daki karargahı olarak değerli hizmetler gerçekleştirileceğini söyledi.

Zor bir dönemden geçildiğini anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye 15 Temmuz'da Anadolu topraklarının gördüğü, en önemli ihanet hareketlerinden birisiyle karşı karşıya kaldı. Hatta bu topraklarda yaşadığımız en feci ihanet, 15 Temmuz akşamı yaşadığımız ihanettir. Milletin kararlılığıyla destansı kahramanlığıyla o akşam insanlar sokaklara çıkarak, tanklara, uçaklara, helikopterlere göğüslerini siper ettiler. 241 kardeşimiz şehit oldu, 2 bin 194 kardeşimiz de yaralandı. Milyonlarca insan da 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' diyerek sokaklara çıktı. 15 Temmuz akşamında şehit olan bütün kardeşlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Onları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. O akşam olanlar Türk siyasi tarihine kazınmıştır, bu milletin zihnine kazınmıştır."

Darbe girişiminde hainlerin içerisinde bulunanlardan hesap soracaklarını belirten Kurtulmuş, "Burunlarından fitil fitil getireceğiz inşallah. 15 Temmuz akşamı yaşananlar, ortaya çıkan tablo, bizlerin, bu salonlarda bulunanların hepsinin omuzlarına ilave yükler yüklemiştir. Her birimiz o akşamki o destansı mücadelenin ruhunu hem yaşamak hem yaşatmak mecburiyetindeyiz. İnsanlarımız niye sokağa döküldüler, niye öldüler, şehit oldular, niye gazi oldularsa o ruhu asla unutturmamak, onların talip ettikleri büyük, güçlü Türkiye'yi oluşturmak için gece gündüz çalışmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Kurtulmuş, memlekette bir daha hain, aşağılık tertiplerin ortaya çıkmaması için 15 Temmuz'dan önce bir çalışılıyorsa 15 Temmuz'dan sonra 100 çalışmak, bin çalışmak gerektiğini vurguladı.

"Bir daha bu milletin önünü kesmeye çalışacak eşkıya çeteleri hiçbir şekilde hayat bulmasınlar diye siyasette çok güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Toplumsal hayatta çok güçlü olmak mecburiyetindeyiz, halkla olan irtibatımızı, ilişkimizi giderek çok daha fazla kuvvetlendirmek mecburiyetindeyiz" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Çünkü o akşam gördük ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Hadi yürüyün sokaklara' dediği zaman milletimiz tereddüt etmeden arkasından sokaklara çıktı. Eğer millet tereddüt etmiş olsaydı, millet herhangi bir şekilde endişe yaşamış olsaydı, böyle bir sonuç ortaya çıkmazdı. Millet niçin Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Çıkın sokağa' tavsiyesine uydu? Bunu bir emir telakki etti? Çünkü ona güvendiği, onu sevdiği için, çünkü onun söylediklerinin Türkiye'nin geleceğinin teminatı olduğuna inandığı için. İşte bu inancı hiç kaybetmeyeceğiz. Millet AK Parti'nin gözünün içine bakıyor. AK Parti teşkilatları da hem 15 Temmuz akşamında hem ondan sonraki demokrasi nöbetlerinde çok sağlam durmuş, kaya gibi, yalçın bir dağ gibi bu teröristlerin karşısına dikilmeyi bilmiştir."

AK Parti'nin güçlü olmasının Türkiye'nin güçlü olması demek olduğunu belirten Kurtulmuş, AK Parti'nin kaderi ile Türkiye'nin kaderinin özdeşleştiğini söyledi.

Daha çok çalışmak mecburiyetinde olduklarını ifade eden Kurtulmuş, "Çünkü sadece 15 Temmuz değil ondan sonraki bütün gelişmeler, Suriye'deki, şu anda Musul'daki, Kuzey Irak'taki gelişmeler, bütün bu gelişmeler ortaya koyuyor ki birileri güçlü bir Türkiye'nin varlığını hazmedemiyor, istemiyorlar. Biz de güçlü olacağız. Türkiye bugünkü seviyesinin kat kat üstüne çıkabilecek bir imkana sahiptir. Zengin bir vatan toprağı üzerinde oturuyoruz." dedi.

"TÜRKİYE'NİN SÖYLEDİKLERİ DÜNYAYI HİZAYA GETİRİR"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, farklılıkları, kültürel zenginlikleri, çeşitliliği, ülkenin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini Türkiye'nin gücü olarak kabul edeceklerini vurguladı.

Türkiye'nin bu coğrafyada lider bir ülke olmasının, uluslararası alanda da en önemli gücü olacağını söyleyen Kurtulmuş, "Evet 10 bin dolar milli gelir seviyesine gelen Türkiye'yi, uluslararası alanda dinlerler ama bir de 25 bin dolarlık seviyeye çıktığımızı düşünün. 30 bin dolarlık seviyeye çıktığımızı düşünün. O zaman Türkiye'nin söylediklerini sadece dinlemekle kalmazlar, Türkiye'nin söyledikleri dünyayı hizaya getirir. Bu anlamda da dünyada çok ciddi etkisi olur." dedi.

Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişiminin yeni olmadığını, çok eski bir senaryo olduğunu belirterek, 60 darbesinin, 70'li yıllarda sağ sol çatışmasının çıkarılmasının, 80 darbesinin ve 1997'deki 28 Şubat'ın, Türkiye'nin iktisadi ve siyasi olarak ileriye gitmesin diye yapıldığını anlattı. Kurtulmuş, "Onlar oyunlarını ne kadar yaparlarsa yapsınlar bu oyunları bozan milletin iradesi ve Allah'ın takdiri vardır. Biz yolumuza devam edeceğiz. Türkiye artık insansız hava uçaklarını yapabiliyor, kendi tankını yapabiliyor. Türkiye zırh teknolojisinde dünyanın ikinci ülkesi oldu mu? Oldu. Türkiye kendi uçaklarını, arabalarını, kendi savunma sanayisini geliştiriyor. Birileri tabii ki bundan rahatsız duyacak, onun için çeteleri Türkiye'nin başına musallat edecekler, aynı geçmiş dönemlerde yaptıkları gibi." dedi.

"BİRLİĞİMİZİ, DİRLİĞİMİZİ BOZMAYACAĞIZ, YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Büyük resmi görmek gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "FETÖ denilen bu eşkıya çetesi tek başına kendilerinden menkul bir şekilde ortaya çıkmış değillerdir. İnanın ki rahmetli Menderes'in idam sehpasında ipini çeken iradeyle 15 Temmuz akşamında sokaklara, tanklara çıkarak halkın üzerinden geçen irade aynı iradedir. Sağ sol kavgasıyla Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan iradeyle Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da sokaklara, caddelere hendekler kazarak, Türkiye'yi o hendeklerle meşgul etmek isteyen irade aynı iradedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Türkiye'de yıllar boyu yapılan antidemokratik tüm işlerin aynı perspektiften çıktığına işaret ederek, "Bir tane amaçları vardır: 12 Eylül'ün de 12 Mart'ın da 27 Nisan'ın da 27 Mayıs'ın da 28 Şubat'ın da 15 Temmuz'un da hepsinin ortak hedefi, 'Bu millet güçlü olmasın, bu millet ne olsun, ne ölsün. Birilerinin kapısında 50 sente muhtaç hale gelsin, avuç açıp dilenen bir ülke olma durumunu devam ettirsin.' Onlar geride kaldı." dedi.

Milletin, Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın torunu olduğu şuuruyla yeniden silkinip, ayağa kalktığını vurgulayan Kurtulmuş, "Birileri bundan rahatsız olacak. Sakın ha 'Niye rahatsız olacak' diye bir endişeye kapılmayacağız. Biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Hangi kahpe rüzgar nereden eserse essin, hangi yıldırımlarla fırtınalarla karşı karşıya kalırsak kalalım, hiçbir şekilde bunlardan tereddüt etmeyeceğiz, hızımızı kesmeyeceğiz, birliğimizi, dirliğimizi bozmayacağız, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.