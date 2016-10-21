Kılıçdaroğlu FETÖ’cülerle görüştü!

Akşam Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, gazetesindeki köşesinde FETÖ-CHP ilişkisiyle ilgili gündeme bomba gibi düşecek bilgiler aktardı. "...Kılıçdaroğlu'nun ABD'de bulunduğu tarih, 2013 Aralık ayının ilk haftası. Bu ziyaretin 10 gün sonrasında, yani 17-25 Aralık 2013'te FETÖ ilk sivil darbe girişimine kalkışıyor." diyen Kelkitlioğlu, aralarındaki gizli ittifakla ilgili ağızları açıkta bıracak şu sözleri kaleme aldı:



15 Temmuz işgal girişimi sonrası görüştü mü görüşmedi mi, şu ana kadar elimde böyle bir bilgi yok. Ancak, CHP liderinin daha önce FETÖ militanlarıyla görüştüğü kesin. Birkaç gündür Ankara temsilcimiz Emin Pazarcı, CHP içindeki FETÖ yapılanmasıyla ilgili çok değerli bilgileri okuyucularımızla paylaşıyor. Hem Pazarcı'nın yazdıklarını desteklemek, hem de 15 Temmuz'a kadar gelen süreçte CHP ve liderinin payını ortaya koymak için sizlerle çok ilginç bir ziyareti paylaşacağım.

Tarih 2013 Aralık'ın ilk haftası…

Yurtdışına gittiği pek vaki olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretine çıkıyor.

Kılıçdaroğlu bu ziyaretinde, Pensilvanya'daki şarlatanın ABD'deki elebaşları Faruk Taban ve Emre Çelik'le görüşüyor. Tüm ABD programı bu isimlerle organize edildiği halde, resmi programda gösterilmiyor.

Peki, bu görüşmede neler konuşuldu?

GARANTİ VERİYOR

FETÖ militanları, detayları anlatmadan, harekete geçmeleri durumunda CHP'nin tavrının ne olacağını merak ediyorlardı. Bunu da açıkça sordular Kılıçdaroğlu'na…

CHP lideri de, "Biz bunların (iktidarı kastederek) ne olduğunu biliyoruz. Öyle veya böyle bir şeyler olsa, biz siyaseten gereğini yaparız" diyerek, garanti veriyor FETÖ militanlarına…

Aynı görüşmede FETÖ militanı Faruk Taban, "CHP'de ciddi bir ivme yakaladınız. Bu iş başbakanlığa gidiyor" cümlesini kullanarak Kılıçdaroğlu'na destek mesajını iletiyor…

Pensilvanya'daki şarlatandan 'Hocaefendi' diye bahseden CHP lideri, hal hatır sorduktan sonra FETÖ militanlarına Diyanet İşleri Başkanlığı'nı şikayet ediyor. Hatta, "Şu Diyanet'e bir bakın. Hocaefendi olsa böyle mi olurdu" diyerek kompliman yapıyor.

Yukarıdaki tarihe dikkatinizi çekmek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun ABD'de bulunduğu tarih, 2013 Aralık ayının ilk haftası. Bu ziyaretin 10 gün sonrasında, yani 17-25 Aralık 2013'te FETÖ ilk sivil darbe girişimine kalkışıyor.

Şimdi anladınız mı 15 Temmuz işgal girişimine kadar gelen süreçte CHP ve liderinin payını?