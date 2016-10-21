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'te Türkmen vuruldu

'te Türkmeneli TV kadrosuna silahlı saldırı düzenlendi. Haber Müdürü Türkmen Ahmet Necmettin Haceroğlu vuruldu.

Kerkükte Türkmen gazeteci vuruldu

Irak'ın kentinde sabah erken saatlerden beri devam eden DEAŞ ile Irak emniyet güçleri arasındaki çatışmaları görüntülemeye çalışanTürkmeneli TV kadrosuna silahlı çatışmanın ortasında kaldı.

Valilik yakınındaki ekip keskin nişancıların saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Haber Müdürü Türkmen Ahmet Necmettin Haceroğluhayata gözlerini yumdu, TV Müdürü Süheyil Kasım de yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentinde sabah erken saatlerden beri devam eden DEAŞ ile Irak emniyet güçleri arasındaki çatışmaları görüntülemeye çalışanTürkmeneli TV kadrosuna silahlı çatışmanın ortasında kaldı.

Valilik yakınındaki ekip keskin nişancıların saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Haber Müdürü Türkmen gazeteci Ahmet Necmettin Haceroğluhayata gözlerini yumdu, TV Müdürü Süheyil Kasım de yaralandı.
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  • 21 Ekim 2016, Cuma 18:05
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