



Irak ordusu, peşmerge güçleri ve Ninova Muhafızları'nın Musul'daki ilerleyişi devam ederken, DEAŞ'ın bu ilerleyişi durdurmak için kimyasal türü silahlar kullanabileceği iddia edilmişti. Nitekim Amerikan istihbaratı da, muhtemel Musul operasyonu öncesi DEAŞ'ın kimyasal silah kapasitesini öğrenmek için çalışma başlattı ve alınan örnekler laboratuvarlara gönderildi.

Al Jazeera'nin haberine göre, çıkan sonuçlar hardal kimyasal ajanına işaret ediyordu. Toz halindeki ham hardal ajanı, zehirli olmasına karşın daha az öldürücü özelliğe sahip. Ancak yoğun olarak kullanıldığı zaman tehlikeli oluyor. Esas tehlikeli olansa hardal gazı.

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PENTAGONA GÖRE, KİMYASAL MADDE HAM HARDAL!

Pentagona göre DEAŞ'ın havan veya küçük roket başlıklarına yerleştirdiği kimyasal madde ham hardal. Yani daha az öldürücü olan toz hali. Ama örgütün daha etkili kimyasal silahlar yapma kapasitesi bulunuyor. Saddam döneminde Irak'ın kimyasal silah programını yürüten uzmanlar vardı. Bunların bazılarının DEAŞ saflarına katıldığı tahmin ediliyor. Örgüt, Suriye'de, Esed güçlerine ait kimyasal başlıklı silahları da ele geçirmiş olabilir. Bütün bu faktörler DEAŞ'ın kimyasal kapasitesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ortaya koyuyor.



DEAŞ'IN KİMYASAL SİLAH FABRİKALARI

Eylül 2016'da DEAŞ, koalisyon uçaklarının Musul'daki tek ilaç fabrikasını vurduğunu ileri sürdü. Pentagona göreyse, örgütün kimyasal silah fabrikası ve komuta merkezleri imha edilmişti.

Her şey Mart 2016'da, Musul'un kuzey-batısında yer alan Telafer bölgesinde ABD özel kuvvetlerinin bir şüpheliyi yakalamasıyla başladı. Amerikalılara göre, Süleyman Davut Afari adlı bu kişi DEAŞ'ın kimyasal silah programının başında yer alıyordu. Bombalanan hedefler de onun sorgusu sonucu belirlenmişti.

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MUSUL OPERASYONU VE KİMYASAL TEHLİKE

DEAŞ Musul'un güneyinde yer alan Kayyara bölgesinde ve onun hemen doğusunda yer alan Kerkük'ün Tazehurmatı ve Dibis gibi bölgelerinde kimyasal başlık taşıyan roket ve havan saldırıları düzenledi.



400'Ü AŞKIN KİŞİ ETKİLENDİ

Tazehurmatı saldırısı sivil Türkmenleri hedef aldı. Yerleşim bölgelerine atılan kimyasal başlıklı el yapımı mühimmat en çok burada etkili oldu. Hazırlıksız yakalanan çoğu kadın ve çocuklardan oluşan bölge ahalisinden 400'ü aşkın kişi kimyasal maddeden etkilendi. Bir çocuk yaşamını yitirdi.



Musul kent merkezinin 110 kilometre güneydoğusuna düşen Kerkük'ün Dibis kasabasına gittik. Buradaki peşmerge hattı Musul'a kadar uzanan DEAŞ bölgesinin sınırı.

KİMYASAL BAŞLIKLI EL YAPIMI HAVAN MERMİLERİ

Peşmerge üsteğmen Hemin Hüseyin, çevre köylerde yaptıkları operasyonlar sırasında ele geçirdikleri kimyasal başlıklı, el yapımı havan mermilerini gösteriyor. Henüz kullanılan maddenin türü bilinmiyor ancak Hüseyin, etkili olduklarını yaşayarak öğrendi. Hüseyin, "Bir keresinde bizim bölgemize hemen arkasına iki kimyasal başlıklı havan mermisi attılar. İki üç arkadaşımızla birlikte olay yerine gittik. Hepimizde mide bulantısı ve nefes darlığı olmuştu." dedi.



CEVAP BEKLEYEN SORULAR

DEAŞ hardal gazı elde etmeyi başardı mı ? Suriye rejiminin sahip olduğu kimyasal başlıklı silahları elde etti mi? Bu soruların yanıtlarını ne Amerikalılar, ne de Iraklı güvenlik kaynakları biliyor.