Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin Isparta merkezli 23 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen Yusuf Uçar, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Örgütün 'Afyonkarahisar sorumlusu' olduğu iddia edilen Yusuf Uçar, Isparta'daki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı.
FETÖ'nün Afyonkarahisar imamı yakalandı
Isparta merkezli 23 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, örgütün Afyonkarahisar sorumlusu olduğu iddia edilen Yusuf Uçar tutuklandı.
Etiketler: Yusuf Uçar , FETÖ
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