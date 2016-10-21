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'nün Afyonkarahisar imamı yakalandı

Isparta merkezli 23 ilde, /PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, örgütün Afyonkarahisar sorumlusu olduğu iddia edilen tutuklandı.

O ilin FETÖ imamı yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, /PDY'nin darbe girişimine ilişkin Isparta merkezli 23 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen , Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Örgütün 'Afyonkarahisar sorumlusu' olduğu iddia edilen Yusuf Uçar, Isparta'daki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı.
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  • 21 Ekim 2016, Cuma 15:59
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