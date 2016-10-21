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Diyarbakır’a savaş uçağı takviyesi

Musul operasyonunun başlamasıyla birlikte Diyarbakır’da bulunan 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'na da uçak takviyesi yapıldığı öğrenildi. Olası tehditlere karşı Eskişehir, Balıkesir ve Amasya Merzifon'dan toplam 20 uçak 'ne intikal etti.

Diyarbakır’a savaş uçağı takviyesi

Türkiye'nin farklı noktalarında bulunan hava üslerinden Diyarbakır'a hem asker hem de savaş uçağı takviyesi yapıldığı öğrenildi. Musul operasyonu sırasında ve sonrasında terör örgütü DEAŞ tarafından Türk topraklarına gelebilecek tehditlere karşı Diyarbakır'da konuşlu bulunan 'ne; Eskişehir, Balıkesir ve Amasya Merzifon'dan toplam 20 uçak intikal etti.

KEŞİF VE KONTROL UÇUŞU YAPIYORLAR
Askeri yetkililer, savaş uçaklarının Musul'u kurtarma operasyonu kapsamında bölgede keşif ve kontrolün sağlanması amacıyla teyakkuzda bekletileceği ve sık sık keşif uçuşu yapacaklarını aktardı. Özellikle operasyon sonrasında terör örgütü DEAŞ tarafından Türk topraklarına yönelik olabilecek tehditlere karşı savaş uçaklarının her an hazır bekletildiği ve bu süre içerisinde sınır hattında olası sıkıntılara karşı 'Vur' emri ile zaman zaman havalanarak keşif ve kontrol uçuşları yaptıkları bildirildi.

UÇAKLAR PKK-YPG'Yİ DE VURUYOR
Sevk edilen savaş uçaklarının, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de bulunan PKK-YPG terör örgütünün bulunduğu alanları da sürekli vurduğu belirtildi.
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  • 21 Ekim 2016, Cuma 17:36
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