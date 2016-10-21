CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, gazeteci Avni Özgürel'e verdiği röportajında başkanlık sistemine dair açıklamalarda bulundu.

Başkanlık sistemine destek verdiğini belirten Baykal, şunları söyledi:

BAŞKANLIK SİSTEMİNİ DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİR

"Sistem kaçınılmaz noktaya gelince bunu değerlendirmek gerekir diye bakıyorum. Bu kadar sıkıntıyı yaşadığımız bir dönemin şartları içinde değerlendirmemiz gerekir başkanlık sistemini.

CHP İÇİN ÖNEMLİ BİR YET TUTABİLMELİ

CHP bu konuda özündeki, kökündeki projeye sahip çıkan bir anlayışla parti kamuoyunun önünde iddialı bir şekilde yer tutabilmeli. Ben inanıyorum ki başkanlık rejimi partimiz için önemli önemli bir yer tutacak.

TERÖRLE MÜCADELENİN NERESİNDEYİZ?

Terörle mücadelenin neresindeyiz? Terörle mücadeleye destek veriyor muyuz vermiyor muyuz? Bunun neresindeyiz? Paralel devletle mücadelenin neresindeyiz? Sonra dış politika sorunları.. Siyasette dürüstlük, ahlak konuları.. Kısacası bu konularda güven veren, inandırıcı bir siyasi duruşu partimiz gerçekleştirebilse inanıyorum ki, başkanlık rejimi partimiz için önemli bir yer tutacak.

ÇOK CİDDİ BİR SIÇRAMA YAPABİLİRİZ

Bu makamın gerektirdiği niteliklerde bir adayla çıkabilirsek inanıyorum ki çok ciddi bir sıçrama yapabiliriz. Makamın gereklerini yerine getirebilecek bir adayla çıkabilirsek rekabet edebilecek duruma gelinebilir. Partinin bahsettiğim zafiyetleri karşılandığında rejim değerlendirilebilir"