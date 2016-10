Yıldırım: Ya siz yapın ya da biz size yaptırırz

Başbakan Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda konuştu.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

"FETÖ'cüler için Gerekli hükümler verilecek, cezasını çekecekler. Mağdur söylemlerinin temeli yoktur. Bu da FETÖ'nün ayrı bir algı operasyonudur"

"Bu sene yaşadığımız olaylar nedeniyle büyüme istediğimiz şekilde olmadı. Üç, üç buçuk arasında kapanmasını bekliyoruz yılın. 2017'de 4.4, 2018'de 5, 2019'de 5 şeklinde büyüme tahmin ediyoruz. Büyüme olmayınca ülke kalkınmaz, istihdam olmaz, yeni iş alanları olmaz. Finans çevrelerine söyleyeceğim bir şey var. Türkiye'de sanayide sıkıntı yok. Tecrübe birikimi haddinden fazla. Her türü teknolojiye sahibiz. Ama finansman olarak dış bankalarımızın, dış partnerlerinden kaynaklı bir tereddüt var. Bu haksız bir tereddüt. Aşırı ihtiyatlı hareket ediyorlar, bu da bizim ekonomimize zarar veriyor."

"TEFECİLİĞİ BIRAKIN GERÇEK EKONOMİYE DÖNÜN"

"Bankacıları uyarıyorum. Lütfen reel sektörün sesine kulak verin. Tefeciliği bırakın. Gerçek ekonomiye dönün. Yarın bir gün ekonomiye kaynak aktarmaya çalışacaksınız, ama geç olacak. Bu akıllı insan işi değil. Yok etmeyi değil, yaşatmayı hedef alın. Ya bunu kendiliğinizden yaparsınız, ya da bunu size yaptırırız"

"EKONOMİ İLE ZERRE SIKINTIMIZ YOK"

"Dedikodularla hareket etmeyin, yeniden yapılandırmalarda fırsatçılık yapmayın. Ekonomi ile ilgili zerre sıkıntımız yok. Bütün göstergelerimiz en güçlü ülkelerinkinden daha yukarıdadır. Hangi ülkeyi alırsanız alın başka ülkelerin borç oranlarına bakın. Milli gelirinin 2 katından fazla borcu var. Risk primleri bizimkinden düşük. Cari açığı, bütçe açığı bütün göstergelerde meşhur AB'nin kriterleri diye bir şey kalmadı. Hepsi darma duman oldu"

"Sizin kazanmanız tek başına bir şey ifade etmez. Ülkenin kazanması için siz az kazanacaksınız bütün alanlara kaynak aktaracaksınız. İşin kolayına kaçıyor. 3 kat, 5 kat teminat istiyorlar. Olmadı tekrar krediyi geri çağırıyor. Kardeşim yapılandırma getirdik. 1 lira borcunu 3 liraya çıkartıp yapılandırıyorsunuz. Bu fırsatçılıktır. Bundan vazgeçmeleri lazım. Türkiye ekonomisinin görünümü ile bankaların durumu örtüşmüyor. Bu da Türkiye'ya yakışmıyor"

"BİZ HÜKÜMET OLARAK İHRACATTA TARAFIZ"

"Biz hükümet olarak tarafız. İhracatta tarafız. Alın terini, akıl terini ortaya koyan siz sanayicilerimizin yanındayız. Yaptığınız her fabrika, açtığınız her iş yeri, yeni istihdam demek. Ülkenin huzuru, kardeşliği, terörün azalması demektir. Terörü körükleyen istismardır. Doğu'da yıllardır 'burası kalkınmıyor' deniyor. Terör örgütü sürekli bunun istismarını yapıyor. Ancak terör örgütüne rağmen 14 yılda pozitif ayrımcılık yaptık Doğu ve Güneydoğu'ya. Gidin Afyon'un hangi yolu varsa Van'ın daha fazlası var. Alçaklar geçen gün Şırnak-Van yolunu yapan müteahhitin makinalarını yaktılar. Sonra da devlet buraya bakmıyor diyorlar."

"İSTEMEZÜK DERLER KİMSEYE SIRA VERMEZLER"

"Köprü yapıyoruz istemiyorlar ilk onlar geçiyor. İstemezük, istemezük derler olunca da kimseye sıra vermezler. Kullansınlar canım itirazımız yok. Dünyanın en büyük havalimanını yapan ülkenin adı Türkiye. Bütçeden 5 lira da kullanmadık. 10 buçuk milyar euro yatırım yapılıyor. 2050'ye büyük hedeflerimiz var. Ama 2050'de Türkiye bambaşka bir yerde olacak. Her 15 yılda üçe katlıyoruz."ü

"NE MÜSLÜMANI DECCAL BUNLAR"

"Irak'a Suriye'ye bakın. Öldüren de 'Allah' diye bağıyor, ölen de 'Allah' diye bağırıyor. Bir de Müslüman olduklarını söylüyorlar. Ne Müslümanı deccal bunlar, deccal. Mezhep işi tehlikelidir. Bölgede bunu önleyemezsek büyük bir felaket olur. Bizim ülkemizde hiç Yezid isminin kullanıldığını bilir misiniz? Bizim camilerimizde bakın levhalara "Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Osman, Hasan, Hüseyin, Ali" diye devam eder. Bizim için yaradan esastır. Hazreti Hüseyin vakasının en büyük mağduru Müslümanlardır. Onun için ayrışmaya da prim vermeyeceğiz. Irak'taki feryadımız budur. Burada tehlikeli oyun oynanıyor."



"GELDİĞİMİZ İLK GÜNDEN PEYDAH OLDULAR"

"Birlikte hareket etmemiz lazım. Sorunları çözümde de ortak davranmamız gerekiyor. Bugünlerde gündemde başka konu var. Anayasa. Anayasa konusunun ne faydası var iş alemine diye düşünmeyin. En büyük faydası iş alemine. Çünkü Anayasada sistem sorununu çözeceğiz. Mevcut anayasa, darbelerden bu tarafa kısmi değişikliklere uğramakla beraber maalesef iş aleminin, vatandaşın, milletin beklentisini karşılamıyor. Çünkü yetki alanlarında çakışmalar var. Ne kadar güçlü iktidara gelirseniz gelin hiç hesap etmediğiniz gizli ortaklarınız çıkıyor. Ne güzel güle oynaya geliyorsunuz Ankara'ya, sonra kafayı birisi uzatıyor ben yeni ortağınız. Gülmeyin böyle. Geldiğimiz ilk günden peydah oldular. Gizli ortaklar. Kardeşim sen gittin sokakta terledin mi? Vatandaşın derdini dinledin mi? Nereden çıktın? 14 sene hem bu vesayet odaklarıyla mücadele ediyoruz hem de ülkemizi kalkındırmak için çaba gösteriyoruz. 27 Nisan e-muhtırayı hatırlayın. Cumhurbaşkanı'nı AK Parti seçemez. Niye seçemiyor kardeşim? Kim verdi size bu yetkiyi? Millet vermedi. İşte bu vesayet yetkisidir. O vesayete boyun eğmedik."

"MİLLET ANCAK OY VERDİĞİNDEN HESAP SORUYOR"

"Halkın yüzde 52 oyunu almış Cumhurbaşkanı. Ona karışma, buna karışma. Seçim zamanı da ne yaptın diye hesap soracaksınız. Anayasada öyle yazıyor, böyle yazıyor diyecek misiniz? Millet ancak oy verdiğinden hesap soruyor. Ne hakimden, polisten, hekimden hesap soramazsın. Soracağınız tek yer siyasettir. Doğru olan da budur. Biz de size gelip bu işleri yapacaktık ama ordu böyle yaptı, yargı böyle yaptı mı diyeceğiz. Yapacağımız iş mevcut durumu anayasa ile uygun hale getirmek. bu kadar basit. Kıyamet koparıyorlar."

"SÜREKLİ BUNU KONUŞAMAYIZ"

"Bu konuyu parti başkanları ile görüştük. Özellikle 15 Temmuz ve sonrası gelişen Yenikapı ruhu bu fırsatı veriyor. Bu noktadan hareketle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de düşüncemize benzer, görüşlerini kamuoyu ile paylaştı. Dediği çok basit ve net. Bu böyle yürümüyor, bunu mecliste düzeltebilirsek biz düzeltelim, düzeltemezsek vatandaşın önüne getirecek işlemleri yapalım diyor. O da nedir. Mecliste anayasa değişikliği gelsin, millet oyunu versin ve gündemden kalksın. Sürekli bunu konuşamayız ki. Bunun arkasında bir sürü şeyi çözmüş olacağız"



"BU TARİHİ FIRSATI ISKALAMAYIN"

"Türkiye'de güçlü tek başına iktidar olmazsa Türkiye çok büyük tehditlerle karşı karşıya. AK Parti'nin de bir ömrü var. Hadi 10 sene, 20 sene daha. Sonrası ne olacak? Partilere göre değil sistemin kendi içinde istikrarı devam ettirecek modele geçmesi lazım. Bu da başkanlık sistemidir. Başkanlık sistemi için biz teklifimizi getireceğiz. Meclise sunacağız. Yüce meclis kararını verecek. Verdiği karar herkesin kabulu. Biz inanıyoruz ki yüce meclis bu değişikliği kabul edecek. Bu değişiklik sizlerin önüne gelecek ve millet de nasıl uygun görüyorsa o kararı verecektir. Buradan ana muhalefet partisine çağrı yapıyorum. Bu tarihi fırsatı ıskalamayın. Bu siyasete olan güvenini de sorgular. Siyaset iddia işidir. Başkanlık olursa biz iktidar olamayız kabulu ile hareket edersen siyasetin içinde olamazsın. Kimsenin babasının malı değil başkanlık. Çıkar anlatırsın vatandaş ikna olursa seni seçer."

"UZLAŞAMAYACAĞIMIZ BİR PARTİ VAR"

"Biz istiyoruz ki bütün partilerin uzlaşmasıyla, ama uzlaşamayacağımız bir parti var. Biz onu parti olarak kabul etmiyoruz. Terörle kol kola girmiş ,her işini teröristlerle yapan parti hariç, diğer partiler hepsi başımız gözümüz üstünde yeri var. Çünkü onlar Türkiye'nin üniter yapısını toprak bütünlüğünü bayrağını devletini milletini kabul etmiyorlar. Etnik siyasetin arkasına gizleniyorlar. Bizim onlarla işimiz olmaz. Ne zaman çıkarlar 'biz terör örgütünü şiddetle kınıyoruz, terör örgütünü lanetliyoruz ve PKK ile işimiz olmaz, bunlar alçakça insanları öldürüyorlar, Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar' desinler o zaman bu fikrimizi değiştiririz. Hem milletin oyunu alacaksın, Türkiye partisi oldum diyeceksin, her tarafa gülücükler dağıtıp saz çalacaksınz sonra teröristlerle kol kola resim vereceksin. Böyle yağma yok.



"30 YILDIR GİRİLMEYEN YUVALARINA GİRDİK"

"Önemli milleti bir arada tutmaktır. PKK terör örgütünün Kürtler diye bir sorunu yok, Kürtlerin PKK gibi bir sorunu var. Bu sorunu da ortadan kaldıracak olan AK Parti iktidarıdır. Bunun da üstesinden geleceğiz. Girilmeyen yuvalarına girdik. Her tarafı, yurdun her köşesinde ortaya çıkaracağız. Bunların kirli işbirlikçilerini de dünya aleme teşhir edeceğiz. Yanımıza gelip dost gibi davrananlar arkadan bunlara silah veriyorlar, yardım ediyorlar. Bunları da biliyoruz. Günü gelince teker teker ortaya çıkaracağız."