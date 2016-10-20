Yaz dönemi bitmedi

Türkiye'nin bazı kentlerinde soğuk hava etkili olurken, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaz yaşanıyor. Termometrelerin 27'yi gösterdiği ancak yüksek nemle 30 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle birçok turist ve vatandaş plajlara akın etti. Uzunyalı Mevkii'nden Turban Kavşağı'na kadar uzanan sahilde turistler renkli görüntüler oluşturdu. Sonbahar mevsiminde denizin keyfini çıkaran turistler, gün boyu çocuklarıyla plajda eğlendi.