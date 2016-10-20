Yaz dönemi bitmedi

Türkiye'nin bazı kentlerinde soğuk hava etkili olurken, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaz yaşanıyor. Termometrelerin 27'yi gösterdiğiancak yüksek nemle 30 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle birçok turist ve vatandaş plajlara akın etti. Uzunyalı Mevkii'nden Turban Kavşağı'na kadar uzanan sahilde turistler renkli görüntüler oluşturdu. Sonbahar mevsimindedenizin keyfini çıkaran turistler, gün boyu çocuklarıyla plajda eğlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.