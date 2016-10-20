Teröre aracı

Diyarbakır'dakanlı terör örgütüPKK'ya büyük darbeindirildi. 16 Ekim'deLice, Hazro veKocaköy kırsalında"Bayrak-24 ŞehitÜsteğmen MuratAtaş Operasyonu"düzenlendi.Hem havadanhem de karadangerçekleştirilenoperasyonda, bombalıaraç eylemlerindekullanılacağı değerlendirilen 5 araç ele geçirildi. Söz konusuaraçların PKK'lı teröristler tarafından çalındığı tespit edildi.Operasyonda ayrıca çok sayıda mühimmat ve bomba yapımmalzemesi ele geçirildi. Lice kırsalında da kanlı örgüte aituyuşturucu bulunduğu belirtildi.
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