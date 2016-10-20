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Teröre aracı

PKKlı kalleşlere bir suçüstü daha!
Diyarbakır'da kanlı terör örgütü 'ya büyük darbe indirildi. 16 Ekim'de Lice, Hazro ve Kocaköy kırsalında "Bayrak-24 Şehit Üsteğmen Murat Ataş Operasyonu" düzenlendi. Hem havadan hem de karadan gerçekleştirilen operasyonda, bombalı eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen 5 araç ele geçirildi. Söz konusu araçların PKK'lı teröristler tarafından çalındığı tespit edildi. Operasyonda ayrıca çok sayıda mühimmat ve bomba yapım malzemesi ele geçirildi. Lice kırsalında da kanlı örgüte ait uyuşturucu bulunduğu belirtildi.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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