Şoför sızdı yolcular kızdı

Bursa'da akılalmaz bir olay yaşandı. Aşırı yorgun olan ve direksiyonda zor duran halk otobüs şoförü, yolcular tarafından alkollü sanılarak linç edilmek istendi. Kendini araca kilitleyensürücü vatandaşlarınuyarılarına rağmenotobüsle kaçtı. O anlarise bir vatandaş tarafındananbean görüntülendi.Kendinde olmadığı herhalinden belli olan sürücü,gaza basarak Heykelistikametine doğru kaçmayıbaşardı. Yolcuların araçtan inmesi ise muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine trafik polisi Stadyum Kavşağı'nda sürücüyü yakaladı. Şahsın aşırı yorgun olduğu ve alkollü olmadığı belirlendi. Polisin uyuşturucu testi yaptırıp yaptırmadığı ise öğrenilemedi.
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