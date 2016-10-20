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Şoför sızdı yolcular kızdı

Şoför sızdı yolcular kızdı
Bursa'da akılalmaz bir olay yaşandı. Aşırı yorgun olan ve direksiyonda zor duran halk , yolcular tarafından alkollü sanılarak linç edilmek istendi. Kendini araca kilitleyen sürücü vatandaşların uyarılarına rağmen otobüsle kaçtı. O anlar ise bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi. Kendinde olmadığı her halinden belli olan sürücü, gaza basarak Heykel istikametine doğru kaçmayı başardı. Yolcuların araçtan inmesi ise muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine trafik polisi Stadyum Kavşağı'nda sürücüyü yakaladı. Şahsın aşırı yorgun olduğu ve alkollü olmadığı belirlendi. Polisin uyuşturucu testi yaptırıp yaptırmadığı ise öğrenilemedi.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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