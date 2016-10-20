Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonu 4'üncü gününde devam ediyor. Musul'un kuzeyi ve kuzeydoğusunda Peşmerge güçleri, Başika, Naweran, Tılskof ve Musul Barajı cephelerinden DAEŞ'in elinde tuttuğu Başika ve Bertılla kasabasını geri almak için sabahın erken saatlerinde birçok koldan saldırı başlattı.
Peşmergeler söz konusu cephelerde önemli bir mesafe kaydederek 12 köyü geri alabildi ancak mahalle aralarında gizlenen militanların bombalı araçlarla saldırması Peşmerge güçlerinin yavaş hareket etmesine yol açtı.
Operasyonun başladığı 17 Ekim'den bu yana DEAŞ ilk defa çok sayıda intihar saldırısı düzenleyip, Peşmergenin ilerleyişini önemli ölçüde yavaşlattı.
Kentin güneyinde Mahmur-Guver Peşmerge Komutanı Sirvan Barzani, destek için geldiği Naweran Cephesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzey ve kuzeydoğudaki örgütün savunma hattını kırmaya çalışıyoruz. Teröristler bunu engellemek için sürekli bir şekilde bombalı araçlarla üzerimize geliyorlar." dedi.
DAEŞ, İHA'LARLA YER TESPİTİ YAPIYOR Çatışmaların yoğun bir şekilde yaşandığı bölgede DEAŞ'a ait olduğu belirtilen 4 İHA'dan biri Peşmerge güçleri tarafından düşürüldü. Diğer 3 İHA'nın bölgeden ayrılmasının ardından ise örgüt havan saldırısına başladı.
DEAŞ'ın ani bir şekilde birçok koldan bombalı araçlarla saldırması sonucu Peşmergelerin ilerleyişi durdu.
KOALİSYON GÜÇLERİNE AİT HELİKOPTERLER BÖLGEDE
Bombalı araçlarla saldırıların yoğunluk kazanmasından sonra, uluslararası koalisyon güçlerine ait helikopterler militanların nerede konuşlandığını ve hareketlerini tespit etmek için sürekli bir şekilde devriye geziyor.
Militanlar helikopter ve koalisyon güçlerinin görüş açısını en aza indirmek için araklıksız bir şekilde araç lastiği ve hendeklere doldurulan ham petrolü yakmaya devam ediyor.
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