Ölümün kıyısında!

Eskişehir'de önceki gün 26 yaşındaki Serpil K., erkek arkadaşıyla tartıştı. Sevgilisi tarafından feci şekilde dövülen kadın, evden kaçmayı başardı. Ancak bu durumu gururuna yediremedi. 3 katlı boş bir binanın çatısına çıktı. İntihara kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini aradı. Ekipler kadının atlama ihtimaline karşı önlem aldı. Bu sırada çatının kenarına yaklaşan Serpil K.'nin tehlikeli hareketleri ise yürekleri ağza getirdi. Polis ekipleri genç kadının dalgınlığından yararlanarak içeriye çekmeyi başardı. Gözyaşlarına boğulan Serpil K, sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri, kadını darp eden vicdansız adamın peşine düştü.
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