Ölümden döndü!

İstanbul Boğazı'nın Kız Kulesi açıklarında seyreden şehir hatları vapuru yolcularından Mehmet Arif Şehit, martılara simit atarken dengesini kaybetti. Talihsiz adam denize düştü. Vapurda bulunanların haber vermesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, botla bölgeye gitti. Kurtarma ekibi, Şehit'i denizden çıkardı. Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na getirilen Şehit, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Arif Şehit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.