Ölümden döndü!

İstanbul Boğazı'nın Kız Kulesi açıklarında seyreden şehir hatları vapuru yolcularından MehmetArif Şehit, martılara simit atarken dengesini kaybetti. Talihsiz adam denizedüştü. Vapurda bulunanların haber vermesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, botla bölgeye gitti. Kurtarma ekibi,Şehit'i denizden çıkardı. Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na getirilen Şehit, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavialtına alınan Mehmet ArifŞehit'in sağlık durumununiyi olduğu öğrenildi.
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