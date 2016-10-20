Kolsuz bacaksız hayat mücadelesi

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde yaşayan Kutbettin Turan'ın (49) dramı yürek yaktı. Kolları ve bacakları gelişmeden dünyaya gelen Turan, engelinden dolayı akülü tekerlekli sandalye bile kullanamadı. Bugüne kadar hiç evlenmeyen Turan, 74 yaşındaki annesi Zeynep Turan'ın yardımı olmadan hiçbir ihtiyacını karşılayamadığını anlattı. Turan, protez kol ve bacak için yardım çağrısı yaptı. Anne Turan ise çok yaşlı olduğunu belirterek, "Ben öldükten sonra çocuğumun hali ne olacak?" diye ağladı.