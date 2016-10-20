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Kara melek

Kara melek
Antalya'da adlı kadın, WhatsApp'lı soygundan yakalandı. Evli ve bir çocuğu bulunan Melek Nehir, müteahhit M.A. ile WhatsApp'tan iletişim kurup arkadaş oldu. İşadamının işyerine ziyarete giden Melek Nehir, yanında pasta götürdü. Nehir, uyku ilacı bulunan pastayı işadamına ikram etti. Pastayı yiyen M.A. kısa sürede uyudu. Bu sırada tokatçı kadın babası Ş.B. ve arkadaşları S.G. ile A.G'yi büroya çağırdı. Çete, iş yerinde bulunan 20 bin TL, 1 milyon liralık çek ve senet ile işadamının aracında bulunan tabancayı alıp kaçtı. Zanlılar 3 ay sonra yakalandı.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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