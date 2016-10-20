Kara melek

Antalya'da Melek Nehir adlı kadın, WhatsApp'lı soygundan yakalandı. Evli ve bir çocuğu bulunan Melek Nehir,müteahhit M.A.ile WhatsApp'taniletişim kuruparkadaş oldu. İşadamının işyerine ziyarete giden Melek Nehir, yanında pasta götürdü. Nehir, uyku ilacı bulunanpastayı işadamına ikram etti. Pastayı yiyen M.A. kısa sürede uyudu. Bu sırada tokatçı kadın babası Ş.B. ve arkadaşları S.G. ile A.G'yi büroya çağırdı. Çete, iş yerinde bulunan 20bin TL, 1 milyon liralık çek ve senet ileişadamının aracında bulunan tabancayıalıp kaçtı. Zanlılar 3 ay sonra yakalandı.
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