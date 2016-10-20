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İyilik 'saç'tı

, 25 yıldır kestirmediği saçlarını kestirdi. Yaptırdığı peruğu, kanser hastası olan ve gördüğü tedavi sonucu saçları dökülen Elif’e hediye etti

İyilik saçtı
ABD Hava Kuvvetleri'ne hizmet veren bir firmadan emekli Nuray Düzel (52), büyük bir insanlığa imza attı. 25 yıllık saçından, kanser hastası Elif için yaptırarak herkesin gönlünü kazandı. İzmir'de Elif Bingöl (18), 10 ay önce yumuşak doku kanserine yakalandı. Genç kız, gördüğü tedavi nedeniyle saçları dökülünce büyük bir yıkım yaşadı. Kanserli hastalarla ilgili haberlerden etkilenen Nuray Düzel ise 25 yıldır kestirmediği saçlarını kestirip, peruk yaptırarak kanserli bir hastaya vermek amacıyla Kanserle Dans Derneği'nin kapısını çaldı.

MORAL VEREN HEDİYE
Düzel, dernek sayesinde kanseri yenmeye çok yakın olan Elif ile tanıştı. Ardından 25 yıllık saçlarından yaptırdığı peruğu genç kıza ulaştırdı. İkilinin buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Peruğu takıp etrafa gülücükler saçan Elif, "Artık insanlar bana tuhaf bakmıyor, çok mutluyum" diyerek yaşadığı mutluluğu anlattı. de "Benim 1 oğlum var, şimdi bir de kızım oldu" ifadesini kullandı.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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