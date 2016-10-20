İyilik 'saç'tı

ABD Hava Kuvvetleri'ne hizmet veren bir firmadan emekli Nuray Düzel (52), büyük bir insanlığa imza attı. 25 yıllık saçından, kanser hastası Elif için peruk yaptırarak herkesin gönlünü kazandı. İzmir'de Elif Bingöl (18),10 ay önce yumuşak doku kanserine yakalandı. Genç kız, gördüğü tedavi nedeniyle saçları dökülünce büyük bir yıkım yaşadı. Kanserli hastalarla ilgili haberlerden etkilenen Nuray Düzel ise 25 yıldır kestirmediği saçlarını kestirip, peruk yaptırarak kanserli bir hastaya vermek amacıyla Kanserle DansDerneği'nin kapısını çaldı.
MORAL VEREN HEDİYE Düzel, dernek sayesinde kanseri yenmeye çok yakın olan Elif ile tanıştı. Ardından 25 yıllık saçlarından yaptırdığı peruğu genç kıza ulaştırdı. İkilinin buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Peruğu takıp etrafa gülücükler saçan Elif, "Artık insanlar bana tuhaf bakmıyor, çok mutluyum" diyerek yaşadığı mutluluğu anlattı. Nuray Düzel de "Benim 1 oğlum var, şimdi bir dekızım oldu" ifadesini kullandı.
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