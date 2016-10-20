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binalarından Gülen ları çıktı

HDP binalarından Gülen kitapları çıktı
'ta ve DBP binalarında yapılan aramada, 'nün ları ve dergileri bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, Demokratik Bölgeler Partisi İl Eş Başkanı Hatice Şeker, HDP Muş İl Eş Başkanı Ayşe Söylemez, MEYA-DER (Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Dayanışma Derneği) Muş İl Başkanı Medeni Işık, DİHA (Dicle Haber Ajansı) muhabiri İdris Sayılgan ve Çiçek Tutuş, 17 Ekim günü gözaltına alındı. Şüphelilerin evleriyle HDP ve DBP binalarında yapılan aramada ise FETÖ/PDY lideri Gülen tarafından yazılmış kitap ile dergiler ele geçirildi. DBP İl Başkanlığı parti binasında kaçak elektrik kullanıldığı da tespit edildi.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe 02:58
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