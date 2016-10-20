HDP binalarından Gülen kitapları çıktı

Muş'taHDP ve DBP binalarında yapılan aramada, FETÖ'nün kitapları ve dergileri bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, Demokratik Bölgeler Partisi Muş İl Eş Başkanı Hatice Şeker, HDP Muş İl Eş Başkanı Ayşe Söylemez, MEYA-DER (Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Dayanışma Derneği) Muş İl Başkanı Medeni Işık, DİHA (Dicle Haber Ajansı) muhabiri İdris Sayılgan ve Çiçek Tutuş, 17 Ekim günü gözaltına alındı. Şüphelilerin evleriyle HDP ve DBP binalarında yapılan aramada ise FETÖ/PDY lideri Gülen tarafından yazılmış kitap ile dergiler ele geçirildi. DBP İl Başkanlığı parti binasında kaçak elektrik kullanıldığı da tespit edildi.
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