KaymakamŞaban Arda Yazıcı, Diyarbakır Hani’ye kayyum atandı. 10 günde ilçenin tüm alt yapı ve üst yapı sorunlarını ortadan kaldırdı. Çocuklara park bile yaptı! Hani halkı, ilçenin kaderini değiştiren başkanı bağrına bastı
HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, kanlı terör örgütü PKK'yı bir kez bile kınamadı. Eşbaşkan Figen Yüksekdağ, "Sırtımızı PYD/YPG'ye dayıyoruz" deyip PKK'nın Suriye'deki uzantılarına yaslandı. HDP'li ve DBP'li belediyeler de vatandaşa değil, terör örgütü PKK'ya hizmet yaptı. Barikat kurup hendek kazan hainler, HDP'li ile DBP'li belediyelerin araçlarını kullandı. Devlet PKK'ya hizmette sınır tanımayan belediyelere kayyum atadı. Diyarbakır Hani'nin DBP'li başkanı Abdurrahman Zorlu, terör soruşturmasında açığa alındı. Gümüşhane'nin Köse İlçesiKaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Hani'ye atandı. Genç kaymakam 10 gün önce Hani'ye gider gitmez düğmeye bastı.
PKK'NIN TEHDİTLERİNE HİÇ KULAK ASMADI
Yazıcı, kanlı terör örgütü ve uzantılarının "Kayyumlarhedefimizdir" tehditlerine aldırmadı. Önce sokağa çıkıp ilçenintüm eksikliklerini tek tek yazdı. Önce su sorununu kaldırmak içinadım attı. Ardından HDP'li belediye işçilerinin bıraktığı çöpleritoplattı. İlçedeki çocuklar için de 2 park yapılması için projehazırlattı. Kayyum olarak atandığı belediyede uzun zamandırişçilerin maaşının ödenmediğini ve yüklü miktarda borç olduğunugören Yazıcı, belediyenin gelir gider harcamalarını çıkararakmağduriyetin önlenmesi için de çalışma başlattı.HDP'li belediyeden hizmet yerine terör alan Hani halkı isekaymakamın gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Yazıcı'yı bağrınabasan bölge halkı şu ifadeleri kullandı: "Kaymakam bey 10gündür ilçemizde. Geldiği ilk günden itibaren sokaklarımızı su iletemizletti. Bütün hizmetleri yapıyor, kendisine teşekkür ediyoruz.Daha önceden belediye bu tür işlemleri yapmıyordu. Önceden bizhizmet görmedik. Öncekiler ne yapmış bize."
Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, geldiği günden itibaren halkın içinden çıkmadı. Bulduğu her fırsatta esnaf ve halkla bir araya gelen Yazıcı, sorunları bir de halkın ağzından dinleyerek tek tek not aldı. Hızlı başkan 10 günde çöpleri toplattı, altyapı projelerini tamamladı, ilçenin zarar gören yollarını tamir ettirdi ve çocuklara park yaptırdı.
ÖNCE
* PKK'YA yardım eden Hani'nin eski belediyesi çöpleri bile toplamıyordu.
SONRA
* Yeni başkan Yazıcı ile Hani sokakları pırıl pırıl oldu. Hanililer yıllar sonra nefes aldı.
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