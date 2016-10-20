  1. Teröre aracı
  2. Elinde patladı

festo

, Diyarbakır ’ye atandı. 10 günde ilçenin tüm alt yapı ve üst yapı sorunlarını ortadan kaldırdı. Çocuklara park bile yaptı! Hani ı, ilçenin kaderini değiştiren başkanı bağrına bastı

Hanifesto
HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, kanlı terör örgütü 'yı bir kez bile kınamadı. Eşbaşkan Figen Yüksekdağ, "Sırtımızı PYD/YPG'ye dayıyoruz" deyip PKK'nın Suriye'deki uzantılarına yaslandı. 'li ve 'li belediyeler de vatandaşa değil, terör örgütü PKK'ya yaptı. Barikat kurup hendek kazan hainler, HDP'li ile DBP'li belediyelerin araçlarını kullandı. Devlet PKK'ya hizmette sınır tanımayan belediyelere atadı. Diyarbakır 'nin DBP'li başkanı , terör soruşturmasında açığa alındı. Gümüşhane'nin Köse İlçesi Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Hani'ye atandı. Genç 10 gün önce Hani'ye gider gitmez düğmeye bastı.

PKK'NIN TEHDİTLERİNE HİÇ KULAK ASMADI
Yazıcı, kanlı terör örgütü ve uzantılarının "Kayyumlar hedefimizdir" tehditlerine aldırmadı. Önce sokağa çıkıp ilçenin tüm eksikliklerini tek tek yazdı. Önce su sorununu kaldırmak için adım attı. Ardından HDP'li belediye işçilerinin bıraktığı çöpleri toplattı. İlçedeki çocuklar için de 2 park yapılması için proje hazırlattı. Kayyum olarak atandığı belediyede uzun zamandır işçilerin maaşının ödenmediğini ve yüklü miktarda borç olduğunu gören Yazıcı, belediyenin gelir gider harcamalarını çıkararak mağduriyetin önlenmesi için de çalışma başlattı. HDP'li belediyeden hizmet yerine terör alan Hani ı ise kaymakamın gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Yazıcı'yı bağrına basan bölge halkı şu ifadeleri kullandı: "Kaymakam bey 10 gündür ilçemizde. Geldiği ilk günden itibaren sokaklarımızı su ile temizletti. Bütün hizmetleri yapıyor, kendisine teşekkür ediyoruz. Daha önceden belediye bu tür işlemleri yapmıyordu. Önceden biz hizmet görmedik. Öncekiler ne yapmış bize."

Kaymakam , geldiği günden itibaren halkın içinden çıkmadı. Bulduğu her fırsatta esnaf ve halkla bir araya gelen Yazıcı, sorunları bir de halkın ağzından dinleyerek tek tek not aldı. Hızlı başkan 10 günde çöpleri toplattı, altyapı projelerini tamamladı, ilçenin zarar gören yollarını tamir ettirdi ve çocuklara park yaptırdı.

ÖNCE

* PKK'YA yardım eden Hani'nin eski belediyesi çöpleri bile toplamıyordu.

SONRA

* Yeni başkan Yazıcı ile Hani sokakları pırıl pırıl oldu. Hanililer yıllar sonra nefes aldı.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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