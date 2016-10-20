Disipline marş marş

Bodrum'daki Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı P.K. hakkında, bayrak törenlerinde İstiklal Marşı'nın okunması için ses sistemini kurmadığı ve marş okunurken kahkaha attığı iddialarıyla Okul Müdürü Filiz Candaş tarafından 30 Eylül'de tutanak tutuldu. Tutanağa okuldakidört öğretmen de imza attı. MüdürCandaş, Bodrum İlçe Milli EğitimMüdürlüğü'ne başvurup, aynı zamandaokulda matematik öğretmenide olan P.K.'dan şikayetçi oldu. Müdür Filiz Candaş dilekçesinde, yardımcısı P.K.'nın İstiklal Marşı'nın okunmasını sabote ettiğini ileri sürerek şöyle dedi: "16 Eylül pazartesi sabahı bayrak töreni sırasında İstiklal Marşı'nın okunacağı sırada ses sisteminin kurulmadığını fark edince P.K.'yi uyardım.
'BANA İFTİRA ATIYORLAR'
Ardından 30 Eylül cuma günü akşam saatlerinde düzenlenen bayrak töreninde yine ses sisteminin kurulmadığını fark edip, P.K.'ya dönüp, 'Ne oluyor niye ses sistemi kurmadınız' dercesine mimiklerimle ifade ettim, ardından İstiklal Marşı'nın seslendirme olmadan okunması talimatını verdim. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın okunmaya başladığı sırada P.K.'nın kahkaha atarak güldüğünü gördüm. Dayanamayıp, marşın okunmasının ardından dört öğretmen arkadaşımızın da imzasının bulunduğu bir tutanak tuttuk." Bodrum İlçeMilli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri,müfettişlerin hazırlayacağı raporagöre gerekenin yapılacağını bildirdi.Hakkındaki iddiaların tamamenkurgu ve iftira olduğunu ileri sürenMüdür Yardımcısı P.K. "Ne amaçlaşikayette bulundular bilmiyorum.Şu anda görevime devam ediyorum. Suçsuz olduğum ortaya çıkacaktır" dedi.
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