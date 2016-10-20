Çal center!

İstanbul'da kurdukları 'çağrı merkezi' aracılığı ile sözde bazı kamu kuruluşlarından aradıklarını söyleyerek vatandaşları dolandıran çeteye şok baskın yapıldı. Şikayetler üzerine harekete geçen polis bir binaya operasyon düzenledi. Baskında şebekenin çalıştırdığı 45 kişi ile elebaşı oldukları öğrenilen 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların "Çekiliş yaptık cep telefonu kazandınız", "Borcunuz var ödemezseniz icra gelecek", "Çeyrek altın kazandınız" diyerek vatandaşları dolandırdığı öğrenildi. Ayrıca vaat ettikleri cep telefonu yerine vatandaşlara, poşet çay, masaj kremi, cinsel içerikli haplar, bozuk kol saatleri ve cep telefonlar gibi eşyalar gönderdikleri belirlendi. Dolandırılanlar da şikayetçi oldu. Polise başvuran mağdurlardan biri "Beni arayarak kendilerini Teknoloji Genel müdürlüğü personeli olarak tanıttılar. Akıllı cep telefonu gönderileceğini belirttiler. İşlemler karşılığında benden istenen 169 lirayı PTT şubesi aracılığı ile onlara gönderdim. Ancak bana gelen paketin içinden sadece kırık bir cep telefonu çıktı" dedi.