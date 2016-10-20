2+1’lik şok

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Hasan Bolat, kaportacıya götürdüğü aracı için "Aracınız 2+1" sözünü duyunca hayatının şokunu yaşadı. Aracın ön kısmının 1996 model, arka bölümünün 2000 model bir araca ait olduğu belirlendi. Gerçeğe inanmakta güçlük çektiğini söyleyen Bolat, "Başka bir yere dahagötürdüm. Bana aracın '2+1' olduğunusöylediler. Yani iki aracı birleştirerek tekotomobil haline getirmişler. Arkasının kırmızı,önünün beyaz olduğunu dile getirdiler.Çok şaşırdım" diye konuştu.
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