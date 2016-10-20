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2+1’lik şok

Aldığı ikinci el otomobilin önü 1996, arkası 2000 model çıktı

2+1’lik şok
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Hasan Bolat, kaportacıya götürdüğü aracı için "Aracınız 2+1" sözünü duyunca hayatının şokunu yaşadı. Aracın ön kısmının 1996 model, arka bölümünün 2000 model bir araca ait olduğu belirlendi. Gerçeğe inanmakta güçlük çektiğini söyleyen Bolat, "Başka bir yere daha götürdüm. Bana aracın '2+1' olduğunu söylediler. Yani iki aracı birleştirerek tek otomobil haline getirmişler. Arkasının kırmızı, önünün beyaz olduğunu dile getirdiler. Çok şaşırdım" diye konuştu.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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