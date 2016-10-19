Yeni kabuğuna kavuştu

Samsun'da bir araç sürücüsü, yolda karşıdan karşıya geçen kaplumbağayı görmedi. Otomobiliyle hayvanınüzerinden geçti. Süratle geçen aracın altında kalan kaplumbağanın kabuğu kırıldı. Olayın ardından araç sürücüsükaplumbağayı hemen veterineregötürdü. Kaza nedeniyle kaplumbağanıniç organlarının zarar gördüğü anlaşıldı. Zavallı hayvan, hemen tedavi altına alındı. İğneyle uyuşturulan kaplumbağanınkırılan kabuğu, özel dolgu malzemesiyleonarıldı. Kırılan kabuğu estetik operasyonla onarılan kaplumbağanın iyileştikten sonra yeniden doğaya salınacağı açıklandı.
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