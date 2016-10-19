  1. Hemşire bu ne
  2. Arif’e ikinci hayat!

Yeni kabuğuna kavuştu

Yeni kabuğuna kavuştu
Samsun'da bir araç sürücüsü, yolda karşıdan karşıya geçen kaplumbağayı görmedi. Otomobiliyle hayvanın üzerinden geçti. Süratle geçen aracın altında kalan kaplumbağanın kabuğu kırıldı. Olayın ardından araç sürücüsü kaplumbağayı hemen veterinere götürdü. Kaza nedeniyle kaplumbağanın iç organlarının zarar gördüğü anlaşıldı. Zavallı hayvan, hemen tedavi altına alındı. İğneyle uyuşturulan kaplumbağanın kırılan kabuğu, özel dolgu malzemesiyle onarıldı. Kırılan kabuğu estetik operasyonla onarılan kaplumbağanın iyileştikten sonra yeniden doğaya salınacağı açıklandı.

Murat ALHAN
  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar