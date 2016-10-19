Toprak oldular

Rize'nin Pazar İlçesi Aktaş Köyü'nde meydana gelen heyelan, can kaybıyla sonuçlandı. Aktay Köyü'nde önceki gece toprak kayması yaşandı. Faciada İstanbul'dan çay toplamak için memleketlerine giden Ümmiye-KemalDoğan (61) çiftinin oturduğu ev toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, cankurtarmak için zamana karşı yarıştı. Ancak Doğan çiftinin cesetlerine ulaşıldı. Hayatını kaybeden Kemal Doğan'ın akrabalarıyla birlikte 25 yıl önce heyelana karşı tedbir alınması için Rize Valiliği'ne başvurduğu, yetkililerin ise "Heyelan için endişelenmeye gerek yok" yanıtını verdiği ortaya çıktı. Kemal Doğan'ın kız kardeşi FatmaDoğan ise gözyaşlarını tutamadı.
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