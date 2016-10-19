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Toprak oldular

Toprak oldular
Rize'nin Pazar İlçesi Aktaş Köyü'nde meydana gelen , can kaybıyla sonuçlandı. Aktay Köyü'nde önceki gece toprak kayması yaşandı. Faciada İstanbul'dan çay toplamak için memleketlerine giden Ümmiye-Kemal Doğan (61) çiftinin oturduğu ev toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, can kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Ancak Doğan çiftinin cesetlerine ulaşıldı. Hayatını kaybeden Kemal Doğan'ın akrabalarıyla birlikte 25 yıl önce heyelana karşı tedbir alınması için Rize Valiliği'ne başvurduğu, yetkililerin ise "Heyelan için endişelenmeye gerek yok" yanıtını verdiği ortaya çıktı. Kemal Doğan'ın kız kardeşi Fatma Doğan ise gözyaşlarını tutamadı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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