Terör örgütü PYD/PKK’da Bab paniği

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin, Halep ilinin kuzeyindeki Bab'a yaklaşmasıyla, PYD/PKK'nın Fırat Nehri'nin doğusu ile batısındaki hakimiyet bölgelerini birleştirme planı zora girmişti.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, örgüt, nehrin batısında yer alan Afrin ve Münbiç ilçelerinin ortasında, DEAŞ'ın elinde bulunan Bab ilçesini ele geçirmek amacıyla dün gece saldırılarını artırdı.

Terör örgütü, dün Bab'ın kuzeybatısındaki Mare ilçesinin Tel Melid köyünde konuşlu ÖSO güçlerine saldırdı. Çatışmada 2 ÖSO savaşçısı hayatını kaybetti.

PYD/PKK, Mare'nin güneyindeki hatlarından sabah saatlerinde yeniden başlattığı saldırılarda da DEAŞ kontrolündeki Hesecik, Verdiye, Kul Suruc ve Kasteli köylerini ele geçirdi.

PYD/PKK'nın, Bab'ı ele geçirememesi halinde, birleştirmeyi tasarladığı Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Münbiç ilçesi ile Hatay'ın karşısına denk gelen Afrin ilçesinin arası kopuk kalacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Bab'ın DEAŞ'tan alınarak ÖSO kontrolüne bırakılmasının, Fırat Kalkanı Harekatı'nın hedeflerinden olduğunu dün yinelemişti.

Terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca Haseke ili ile Kobani (Ayn el-Arab) ve Fırat Nehri'nin batısındaki Afrin ilçelerine hakim. Fırat Nehri'nin batısında ilerleme çabası süren örgüt, Münbiç ilçesinin ardından Türkiye sınırındaki Cerablus-Azez hattını da alarak Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarına kadar genişlemeyi hedefliyor. PYD, bu kuşakla Türkiye-Suriye arasında bir duvar işlevi görerek iki ülkenin coğrafi bağlarını koparmanın peşinde.