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Referanduma yeşil ışık yaktı

Referanduma yeşil ışık yaktı
MHP Genel Başkanı partisinin grup toplantısında başkanlıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "MHP, parlamenter sistemin revize edilip reforma tabi tutularak devamından yanadır. Ancak milletimize görüş sormanın, fiili çelişkiyi sona erdirmeyle ilgili müdahil olmasını istemenin hiçbir mahsurlu ve sakıncalı tarafını da görmeyecektir. Türk milletine güveniyorum. Adında halk olan, halkın partisi olduğunu iddia eden CHP niye celalleniyor, niye rahatsız oluyor?" diye konuştu.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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