Referanduma yeşil ışık yaktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında başkanlıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "MHP, parlamentersistemin revize edilipreforma tabi tutularakdevamından yanadır.Ancak milletimizegörüş sormanın, fiili çelişkiyi sonaerdirmeyle ilgili müdahil olmasınıistemenin hiçbir mahsurlu ve sakıncalıtarafını da görmeyecektir. Türk milletinegüveniyorum. Adında halk olan,halkın partisi olduğunu iddia edenCHP niye celalleniyor, niye rahatsızoluyor?" diye konuştu.
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