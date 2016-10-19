PKK-FETÖ ortaklığı çöktü, rekor kırıldı

Terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün kaçak malları yurda sokmada da ortak hareket ettiği ortaya çıktı. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından FETÖ'cü gümrük memurlarının ihraç edilmesiyle iki örgüt arasındaki gizli bağ deşifre edildi. FETÖ'cü memurların PKK'nın yurda sokmaya çalıştığı uyuşturucu, sigara vesilah gibi yasadışı maddeleri gümrükten geçirmelerine göz yumdukları rakamlardan anlaşılıyor.

REKOR YAKALAMA

Darbe girişiminin ardından gümrükler FETÖ'den arındırıldıktan sonra yakalamalar da arttı.Son iki ayda gümrüklerde toplam 425 milyon liralık kaçak mal ele geçirildi. Bunların yaklaşık 40 milyon lirasını uyuşturucu, 14 milyon lirasını tütün ve içki, 3.5 milyon lirasını ise silah ve mühimmat oluşturdu. Yıl genelinde yakalanan kaçak ürünlerin toplam bedeli ise 1 milyar 711 milyon liraya ulaştı.



176 FETÖ'CÜ GÖREVDEN ALINDI

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından kamuda örgüt mensuplarının temizlenmesine yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda da toplam 176 kişi görevden alınırken, bunlardan 48'ini gümrük muayene memurları oluşturdu.