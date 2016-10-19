Temas ve ziyaretler için Antalya'ya gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Antalya İl Teşkilatında partililerle bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da gösterdikleri büyük cesaret ve dirayetten dolayı herkese sevgi ve saygılarını sunduğunu söyledi.

15 Temmuz'da Türk milletinin tamamına yakınının başrol oyuncusu olarak yer aldığı büyük bir demokrasi kahramanlığı ortaya koyduğunu ifade eden Kurtulmuş, 241 kişinin şehit düştüğünü, 2 bin 194 kişinin gazi olduğunu, fakat o akşam meydanları dolduranların tamamının "Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim" inancıyla sokaklara çıktığını dile getirdi.

Kurtulmuş, 15 Temmuz'un tarihi bir zafer olduğunu ve Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Tarihimiz boyunca bu topraklarda nice ihanetler gördük. Bu topraklara geldiğimiz 1071'den sonraki süreçten sonra yaşadığımız nice ihanetlerin, nice entrikaların, nice ihanet çetelerinin saldırılarına uğradık. Biz millet olarak cepheden gelen düşmana karşı, cephelerin her tarafında şairane destanlar yazmış bir milletiz. Ama maalesef biz düşmanlarımıza karşı açık bir şekilde mücadele ederken tarih boyunca çok hançerlendiğimiz oldu. Ama sizi temin ederim ki 15 Temmuz günü ortaya çıkartılan bu büyük ihanet Türkiye tarihinin gördüğü, bu toprakların gördüğü en büyük ihanettir, en aşağılık ihanettir, en şerefsiz ihanettir. Ama bu millet tarihsel bir destan yazdı, bunlara 'dur' dedi. Bunların arkasındaki güçlere 'dur' dedi. Bunları 3-5 tane zavallı adamdan müteşekkil zannetmeyin, başlarındaki meczup adamdan ibaret bir çete değil."

"YENİKAPI RUHUNU DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Kurtulmuş, 15 Temmuz için FETÖ mensuplarının her türlü hazırlığı yaptığını, fakat unuttukları tek şeyin millet olduğunu vurgulayarak, "Bu milletin tanklardan, toplardan korkmayacağını unuttular. Sayın Cumhurbaşkanımız televizyona naklen bağlandığında, yüzünde en ufak bir korku yoktu. 'Çıkın meydanlara' dediğinde milletin çıkacağını ve o desteği vereceğini biliyordu. Millette de hiçbir korku yok, o akşam Cenab-ı Allah bu milletin kalbinden korkuyu aldı." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, 15 Temmuz şehitlerinin Türkiye'de demokrasinin önünü açtığını ve böylesine büyük bir milletin önünde artık kimsenin duramayacağını belirtti.

14 Temmuz ile 16 Temmuz günü arasında da çok büyük bir fark olduğunu ifade eden Kurtulmuş, artık 241 şehidin bırakmış olduğu mirasın ağırlığının hissedilmesi gerektiğini, bunun için de daha çok çalışkan, daha uyanık, daha kararlı, daha cesaretli, daha korkusuz olmak gerektiğini söyledi.

Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz kadar 7 Ağustos'un da çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek İstanbul'da bütün siyasi parti liderlerinin, Cumhurbaşkanının, Meclis Başkanının, Genelkurmay Başkanının, 5 milyon insanın katıldığı bir miting yapıldığını anımsattı.

Yenikapı ruhunu devam ettireceklerini ifade eden Kurtulmuş, "Siyasette partiler arasında farklılıklar olabilir, görüş ayrılıkları olabilir. Ama biz bütün bunları bir tarafa bırakarak milli menfaatler etrafında birleşmeyi, bütünleşmeyi bildiğimizi 7 Ağustos'ta gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Birileri bozmak istedi, bırakın bozmak isteğiyle kalsın." dedi.

"FETÖ mağdurları" sözünün bir algı operasyonu olduğunu belirten Kurtulmuş, "Allah rızası için FETÖ mağdurları lafını kullanmayın, kullanılmasına müsaade etmeyin." diye konuştu.

MUSUL OPERASYONU

Temmuz 2015'ten bu yana Türkiye'nin birçok terör örgütünün hedefi haline geldiğini ifade eden Kurtulmuş, DEAŞ'in, PKK'nın, bütün terör örgütlerinin üzerine gidildiğini, bu nedenle darbeyle devletin önünü kesmeye çalıştıklarını kaydetti.

Musul operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, Irak Başbakanının sözleriyle ilgili olarak, şöyle konuştu:

"Irak'ta yabancı asker istemiyorlarmış. Amerikalılar Irak'ı işgal ettikleri zaman neredeydiniz? Türk askerinin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Ama biz kusura bakmayın Musul halkının kim olduğunu çok iyi biliriz. Bu bölgede yaşayan Türkmenler, bu bölgede yaşayan Kürtler, bu bölgede yaşayan Araplar, bu bölgede yaşayan Ezidiler, Sünniler, Şiiler, hepsi aynı coğrafyanın insanıdır ve asırlardır beraber yaşadığımız dostlarımızdır."

Ortadoğu sokaklarının bilgisayar başında oyun oynamaya benzemediğini ifade eden Kurtulmuş, "Ortadoğu'nun bu sokakları arasında labirentte kaybolur gibi kaybolursunuz. Şimdi Musul'u DEAŞ'ten temizleyecekler, Üsküdar'da akşam oldu, 2 senedir neredeydiniz?" diye konuştu.

Kurtulmuş, Musul'un DEAŞ'ten temizlenirken, PKK, PYD gibi başka bir terör örgütlerinin getirilmesini Türkiye'nin asla kabul etmeyeceğini sözlerine ekledi.

