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Komutanlıkta şok arama

Komutanlıkta şok arama
Terör örgütü 'ye yönelik operasyonlar 'a da ulaştı. 'ByLock' kullandıkları belirlenen 10 polis ile 'nda görevli 1 üsteğmen ile 1 astsubay gözaltına alındı. Söz konusu 10 polisin aynı zamanda FETÖ/PDY toplantılarını organize ettikleri açıklandı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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