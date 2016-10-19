Kanlı gece

Adanalılar, 3 cinayet haberiyle sarsıldı. Önceki gece işlenen cinayetlerin ilki Seyhan İlçesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 13 yaşındaki H.A., yolda karşılaştığı Ersin Ekinci (21) ile tartıştı. Sinirlenen çocuk, yanında taşıdığı bıçakla Ekinci'yi göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Katil zanlısı ise polis tarafından yakalandı. Kanlı olayın ardından Adana polisine ikinci cinayet ihbarı ulaştı. Motosikletle seyir halinde olan Duran Han'a (31) yolunu kesen kişilerce ateş açıldı. Han, olay yerinde can verirken, saldırganlar kaçtı. Çukurova İlçesi'nde ise Rifayi Tahta ile kayınbiraderi Mehmet Ali Kanık (36) sokak ortasında alacak meselesi yüzünden kavga etmeye başladı. Tahta, av tüfeği ile Kanık'a kurşun yağdırdı. Kayınbiraderiniöldüren Tahta gözaltına alındı.
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