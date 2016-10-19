İzmir merkezli 7 ilde FETÖ'nün haberleşme aracı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen, aralarında askerlerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.



Toplam 20 kişi hakkında yakalamaya yönelik gözaltı kararı olduğu öğrenildi.



