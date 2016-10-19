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merkezli 7 ilde operasyonu

Kripto FETÖcülere büyük darbe!

merkezli 7 ilde FETÖ'nün haberleşme aracı olan 'u kullandıkları tespit edilen, aralarında askerlerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Toplam 20 kişi hakkında yakalamaya yönelik gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba 09:04
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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jale jale

Ellerinize sağlık.teşekkürler...

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cevapla 19.10.2016 09:16
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