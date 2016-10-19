Günlük evlere teröre yataklık cezası

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen yönetmelik çalışması ile mevzuata aykırı günlük ev kiralayan emlakçılara ağır cezalar getiriliyor. Özellikle terör örgütleri ve fuhuş çeteleri tarafından rağbet gören günlük ev kiralama işinde gerekli bildirimde bulunmayan emlakçılara suç örgütleri ve terör örgütlerine yardım ve yataklık etmekten ceza verilebilecek. Star'ın haberine göre, günlük kiralık evlerle ilgili yapılması planlanan düzenlemeyle, önüne gelen emlakçılık yapamayacağı için terör örgütleri başta olmak üzere suça bulaşmış olanlara önemli bir darbe vurulmuş olacak. Belirlenen standartlara uymayanlar sektörde varlık gösteremeyecek. Otel ve pansiyonlarda kalan şahısların kimlikleri online olarak güvenlik birimlerine bildiriliyor. Bu tür kiralama yöntemi kullanılan evlerde ise Kimlik Bildirme Sistemi bulunmadığı için suçtan aranan şahıslar bu tip daireleri saklanmak ve suç işlemek maksatlı kullanabiliyor. Evini günlük kiraya verenlerin ticaret yaptıkları için otel gibi değerlendirilmesi ve esnaf odasına kayıt yaptırarak vergi ödemesi gerekiyor.

MALİYE VE EMNİYET YAKIN TAKİBE ALDI

Günlük kiralanan evlerin cezai işlemlerinde otellerde olduğu gibi bir yöntem izlenmesi üzerinde duruluyor. Öncelikli olarak uyarı cezası sonrasında kapatma cezası uygulanacak. Eğer yine bildirimde bulunmaz ise kapatma cezası uygulanabilecek. Günlük evlerle ilgili Maliye ve Emniyetin çalışmaları hızlandı.

SUÇA KARIŞANI BULMAK ZORLAŞIYOR

Kiralama sırasında kimlik kaydı yapılmadığı durumlarda suça karışan ve haklarında arama kaydı bulunanların yakalanması da zorlaşıyor. Emlak sahipleri daire sahiplerinden aylık olarak kiraladıkları daireleri müşterilerine günlük olarak yüksek bedelle kiraya verebiliyor. Örneğin aylık 1.000 TL'ye kiralanan bir daire günlük 100-150 TL bir bedelle kiraya verilebiliyor. Yapılan işlem kayıt dışı ve vergi alınamıyor.