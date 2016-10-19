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ve beyaza büründü

Erzurum ve Kars beyaza büründü
Yağış, doğu bölgeleri esir aldı. Bazı yerlerde yağmur yerini kara bıraktı. Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü Kars ve Erzurum'a kar yağdı. Önceki gece başlayan kar yağışı nedeniyle 2 kent beyaz örtüyle kaplandı. Kars ve Erzurum'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Araç sürücüleri trafikte zorluk yaşadı. Antalya Alanya'de ise ceviz büyüklüğünde dolu yağışı vatandaşa zor anlar yaşattı. Dolu yağışıyla birlikte denizde hortum çıktı. Bir süre denizde ilerleyen hortum daha sonra yok oldu.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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