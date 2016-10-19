"Cumhurbaşkanı FETÖ'ye karşı yalnız bırakıldı"

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Bursa'da katıldığı bir etkinlikte FETÖ ile mücadele hakkında açıklamalarda bulundu.
Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ, FETÖ konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde tek başına mücadele etmek zorunda kaldığını belirterek, "15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması durumunda nerede olacağımızı unutmamalıyız" dedi.
15 TEMMUZ ÖNCESİ SÜREÇLERDE..
İlker Başbuğ, "2012'den bugüne kadarki dönemde, FETÖ'ye karşı şimdiki Cumhurbaşkanı tek başına mücadele veriyor. 15 Temmuz öncesindeki süreçlerde Cumhurbaşkanın bazı konularda yalnız bırakıldığı kanaatindeyim. Tek başına mücadele verdi. Cemaat tehtidinin Türkiye'den silinmesi lazım. Bu tehditin ortadan kaldırılması lazım" şeklinde konuştu.
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